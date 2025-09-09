EU:n puolustukseen viime vuonna yli 100 miljardia, tänä vuonna enemmän

EU:n jäsenmaat käyttivät viime vuonna puolustusinvestointeihin yhteensä 106 miljardia euroa, selviää Euroopan puolustusvirasto EDA:n raportista. Kasvua edellisvuodesta tuli lähes kolmannes (31 prosenttia). Kuluvana vuonna investoinnit kasvavat jo lähelle 130:tä miljardia euroa.

Puolustushankintoihin EU-maat käyttivät viime vuonna yhteensä 88 miljardia euroa, missä on kasvua yli kolmannes (39 prosenttia) vuodesta 2023. Kuluvana vuonna raportti arvioi hankintojen kasvavan yli 100 miljardiin euroon ja kasvavan vielä seuraavina vuosina. EDA:n mukaan puolustuksen 343 miljardin euron kokonaismenot kasvoivat vuonna 2024 lähes viidenneksellä (19 prosenttia) edellisvuoteen verrattuna. Kuluvan vuoden puolustusmenojen tämänhetkinen tahti ennustaa 381 miljardin euron menoja koko vuoden osalta.

Puolustussektorin tutkimukseen ja tuotekehityksen menot kasvoivat myös viidenneksellä (20 prosenttia) yhteensä 13 miljardiin euroon. Nekin nousevat kuluvana vuonna – ennusteen mukaan 17 miljardiin euroon. Puolustushankintojen menot kasvavat nopeammin kuin tutkimuksen ja tuotekehityksen osittain siksi, että EU-maiden hallitukset ovat keskittyneet täyttämään puolustuskykyjen aukkoja mahdollisimman nopeasti.

EDA huomauttaa raportissa, että vaikka virasto luotiin järkevöittämään jäsenmaiden puolustushankintoja yhteistyönä, maiden hankinnat ovat edelleen varsin pirstaloituneita. Jäsenmaat käyttävät avainjärjestelmissä paljon kirjavampaa kalustoa kuin Yhdysvallat, mikä johtaa ongelmiin yhteiskäytössä ja tuottaa lisää haasteita yhteisoperoinnille, logistiikalle, huollolle ja koulutukselle.

EU on edelleen kehottanut jäsenmaita toimimaan enemmän yhdessä, mikä on tuottanut jonkin verran tulosta: muun muassa ilma- ja ohjustorjunnassa on tehty yhteishankintoja. Eurooppalaisten puolustussektorin yritysten täytyy EDA:n mukaan investoida edelleen merkittävästi, jotta ne pystyisivät vastaamaan Natossa sovittuun uuteen puolustusmenotavoitteiseen, joka on kolme ja puoli prosenttia bruttokansantuotteesta. Vielä suurempaa ponnistusta tavoitteen saavuttaminen merkitsee myös monille jäsenmaille, koska EU:n puolustusmenojen pitäisi kasvaa vielä lähes 84 prosenttia yhteensä yli 630 miljardiin euroon vuodessa.