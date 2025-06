EU:n metsäkatoasetus etenee: Työryhmä esittää Suomeen uutta lakia

EU:n metsäkatoasetuksen velvoitteiden valvonnasta ja seuraamuksista pitäisi säätää uusi metsäkatoasetusta täydentävä kansallinen laki, ehdottaa mietintönsä tiistaina jättänyt työryhmä.

Mietinnön mukaan ehdotetussa laissa säädettäisiin toimivaltaisesta viranomaisesta ja sen tehtävistä sekä hallinnollisista seuraamuksista. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä. Täytäntöönpanoa keventää Suomen alhainen riskiluokitus. Lisäksi komissio pyrkii selkeyttämään asetuksen toimeenpanoa.

Laissa säädettäisiin toimivaltaisesta viranomaisesta ja sen tehtävistä sekä hallinnollisista seuraamuksista. Hallinnollisina sanktioina tulisivat käyttöön rikkomusmaksu sekä hallinnollinen seuraamusmaksu. Toimivaltaisena viranomaisena toimisi Ruokavirasto.

EU-komissio hyväksyi toukokuussa täytäntöönpanoasetuksen maiden kolmiportaisesta riskiluokituksesta. Suomi on luokiteltu matalan riskin maaksi. Riskiluokan on tarkoitus kuvata metsäkadon nykyistä tilaa kussakin maassa ja riskiä metsäkadon aiheutumiselle. Riskiluokituksella on vaikutusta viranomaisten tarkastuksiin ja toimijoiden velvoitteisiin.

Matalan riskiluokan maissa tuotettujen hyödykkeiden ja tuotteiden osalta toimijat voivat soveltaa yksinkertaistettua asianmukaisen huolellisuuden menettelyä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että velvoitteet riskinarvioinnin ja riskin vähentämistoimenpiteiden osalta kevenevät, jos tuotantoketjussa ei havaita asetuksen vastaista riskiä tai riski on hyvin vähäinen. Tämä koskee kotimaisesta puusta valmistettuja ja naudoista/nautaeläimistä tuotettuja tuotteita.

EU:n metsäkatoasetuksen soveltamisen on tarkoitus alkaa pääosin 30.12.2025 sekä mikro- ja pienien yritysten osalta 30.6.2026.

Asetus velvoittaa toimijat tarkistamaan, että EU:ssa markkinoille asetettavat ja EU:sta vietävät tuotteet ovat asetuksen mukaisia. Asetus koskee seitsemää hyödykettä – soijaa, öljypalmua, kahvia, kaakaota, kumia, nautakarjaa ja puuta – sekä näitä sisältäviä tai näistä valmistettuja tuotteita.