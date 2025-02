EU:n kilpailukyvyn kompassi osoittaa suuntaa työlle

Ursula von der Leyenin komissio julkaisi eilen ensimmäisen merkittävän aloitteensa viitoittamaan lainsäädäntötyötämme tälle kaudelle. EU:n kilpailukykykompassiksi nimetty aloite painottaa innovaatioita, vähähiilistymistä sekä turvallisuutta eurooppalaisen kilpailukyvyn ajureina. Eurooppalaisen sääntelyn yksinkertaistaminen ja investointivajeen paikkaaminen ovat myös vahvasti aloitteen ytimessä.

Vielä vuosikymmen sitten Euroopan unionista puhuttiin taloudellisena jättinä, mutta poliittisena kääpiönä. EU:n osuus globaalista kaupasta ja taloudesta on kuitenkin suhteessa pienentynyt, eivätkä jäsenmaat yksinään pärjää kansainvälisen kilpailun paineessa. On olemassa vaara, että meistä tulee talouden valkoinen kääpiö, jollemme kykene aikaansaamaan yhtenäisempää ja parempaa politiikkaa eurooppalaisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

On elintärkeää pitää kiinni edellisen kauden ilmasto- ja ympäristötavoitteista. Kunnianhimon tason pitää kasvaa pysähtymisen sijaan, koska planeetallamme ei ole varaa hengähdystaukoon. Meidän on ratkaistava ilmaston lämpenemiseen, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen sekä luontokatoon liittyvät haasteet, sillä yli puolet bruttokansantuotteestamme on riippuvaista luonnosta. Kuten aloitekin huomauttaa, olemme erityisen riippuvaisia strategisista raaka-aineista, jolloin kiertotalous ja resurssitehokkuus ovat ainoita keinoja vahvistaa omavaraisuuttamme. Tiukka ympäristölainsäädäntö onkin itse asiassa eurooppalaisten yritysten pitkän aikavälin kilpailuvaltti.

Meidän ei pidä myöskään itse vääristää kilpailuasetelmaa. Tukemalla uusiutumiskyvyttömiä auringonlaskun teollisuudenaloja, sahaamme vain omaa oksaamme ja päädymme pahimmillaan eräänlaiseen zombie-teollisuuteen. Yhtä vähän tarvitsemme valtiontukea fossiiliselle teollisuudelle. Riskinä ei ole ainoastaan se, että heitämme hyvää rahaa huonon perään. Lyömme samalla vasten kehittyvien ja kasvuyritysten kasvoja – asettaen esteitä juuri niille tulevaisuuden kilpailukyvyn ajureille.

Innovaatioiden kehittämisessä ja kaupallistamisessa erityisesti Kiina pyyhkii Euroopasta ohi – tekoäly ja DeepSeek ovat tuorein esimerkki onnistumisten sarjassa aurinkopaneeleista terveysteknologiaan. Siksi meidän ei kannatakaan tehdä samaa, mitä kaikki muutkin tekevät. Meidän tulisi kiinnittää huomiota eurooppalaisiin vahvuuksiin ja erikoistua niissä maailman parhaiksi. Innovaatioita ei synny ilman laadukasta koulutusta ja elinikäistä oppimista, joten tarvitsemme panostusta korkeakouluihimme ja osaamisen kehittämiseen. Nämä näkyvät kompassin kirjauksissa vahvasti.

On hyvä, että von der Leyenin komission suuntaviivat tälle kaudelle ovat julki. Nyt jäämme odottamaan konkreettisia aloitteita, joista ensimmäiset saapuvat meille parlamenttiin jo helmikuussa.