EU:n jäsenmailta pyydetään 66 miljardin lisärahoitusta

EU-komissio pyytää jäsenmaita kasvattamaan EU:n budjettia yhteensä 66 miljardia euroa. Nykyinen rahoituskehys on voimassa vuoden 2027 loppuun. Aiheesta uutisoi aikaisemmin Kauppalehti.

Twitterissä julkaistussa tiedotustilaisuudessa EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoo maailmantilanteen muuttuneen edellisen kolmen vuoden aikana. Komission esitys on luonteeltaan pyyntö jäsenmaille.

– Maailma on muuttunut dramaattisesti kolmessa vuodessa. Meillä on ollut kriisiä kriisin perään. Olemme nyt täysin eri tilanteessa kuin silloin kun EU:n budjetista neuvoteltiin, von der Leyen kertoo.

EU on tähän mennessä tukenut Ukrainaa noin 30 miljardilla eurolla. Annettua tukea ei otettu huomioon budjettia laatiessa.

– Tästä syystä meidän täytyy tarkastella budjettiamme uudelleen, von der Leyen kertoo.

EU:n rahoituskehyksen budjettia tarkastellaan tänä kesänä puolivälitarkastelussa.

Komission puheenjohtajan mukaan on selvää, että jäsenmaat ovat myös kärsineet taloudellisesti maailmantilanteesta. Jäsenmaat ovat joutuneet tukemaan kansalaisia sekä yrityksiä.

– Olemme ottaneet tämän huomioon, joten tulemme tänään ulos hyvin kohdennetun esityksen kanssa. Esitys kattaa vain kaikkein kriittisimmät tarpeet.

Von der Leyenin mukaan komissiolla on kolme päätavoitetta, joihin lisärahoitusta tarvitaan. Ensimmäisenä on Ukrainan tukeminen. Toisena maahanmuutto sekä muuttoliikkeet ja kolmantena EU:n kilpailukyvyn turvaaminen ja parantaminen.

