EU:n huippujohtaja otettu kiinni korruptiotutkinnassa

Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan entinen korkea edustaja ja Euroopan komission entinen varapuheenjohtaja Federica Mogherini on otettu kiinni korruptioon liittyvässä poliisitutkinnassa.

Mogherini on yksi kolmesta kiinniotetusta petostutkinnassa, joka liittyy Euroopan ulkosuhdehallinnon rahoihin. Lisäksi Belgian poliisi teki etsintöjä Euroopan ulkosuhdehallinnossa (EEAS) ja College of Europessa, jonka perustamiseen epäillään liittyvän kilpailusääntöjen rikkomista ja EU:n varojen väärinkäyttöä, kertovat Politico ja Euractiv. Etsintöjä tehtiin myös kiinniotettujen koteihin, kertoo Euractiv.

Mogherini ehti toimia joitakin kuukausia Italian ulkoministerinä ennen kuin hänet vuonna 2014 nimitettiin Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustajaksi ja Euroopan komission varapuheenjohtajaksi Claude Junckerin johtamaan komissioon samana vuonna. Mogherini toimi tässä tehtävässä vuoteen 2019 saakka. Vuonna 2020 Mogherinista tuli uransa alussa olevia diplomaatteja kouluttavan College of Europe -yliopiston rehtori.

Toinen kiinniotetuista on Euroopan ulkosuhdehallinnon korkeimpana virkamiehenä tammikuuhun 2025 saakka toiminut diplomaatti Stefan Sannino, Mogherinin tapaan italialainen. Kolmannen kiinniotetun henkilöllisyyttä ei ole julkaistu.

Esitutkinta on vasta kesken, eikä kiinniotto tarkoita että kiinniotetut olisivat syyllisiä. Oikeusvaltioperiaatteen mukaan ihminen on syytön, kunnes hänet on oikeudessa todettu syylliseksi.