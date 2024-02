EU:n digipalveluiden säädös astuu voimaan – mikä muuttuu?

Kokoomuksen kansanedustaja, EU-politiikkaan erikoistunut valtiotieteiden tohtori Aura Salla muistuttaa, että EU:n digitaalisten palveluiden säädös astuu voimaan lauantaina 17. helmikuuta. Sosiaalinen median alustojen uutisvirta muuttuu lähtökohtaisesti kronologiseksi.

Sallan mukaan tuoreen digipalvelusäädöksen tavoite on suojata käyttäjiä laittomalta sisällöltä ja varmistaa perusoikeuksien toteutuminen internetissä EU-alueella. Asetuksen piirissä on sosiaalisen median palveluita, internetyhteyden tarjoajia, pilvipalveluita sekä verkon markkinapaikkoja ja hakukoneita.

– Tästä edespäin alustoilla, jotka haluavat tarjota palveluitaan EU-alueella, on oltava yhteystiedot, mihin ongelmatilanteessa voi ottaa yhteyttä. Verkkoalustojen on varmistettava, että valituksia käsittelee pätevä henkilö sekä esitettävä perustelut päätöksilleen. Alustojen käyttäjäehtojen tulee olla entistä helpommin luettavissa ja kuluttajan oma data hallittavissa, mikä on tervetullut muutos, Salla kuvaa asetuksen sisältöä.

Sosiaalisen median alustojen on myös tarjottava ensisijaisesti mahdollisuus kronologiseen uutisvirtaan tai vaihtoehtoisesti rakentaa maksullinen palvelu ilman mainoksia. Tällä pyritään ehkäisemään algoritmien valitsemaa sisältöä alustoilla.

– Mikäli alustalla tai hakukoneella on yli 45 miljoonaa käyttäjää, komissio määrittää palvelun erittäin suureksi verkkoalustaksi tai verkossa toimivaksi hakukoneeksi. Tällöin ne ovat komission valvonnan alla ja niihin kohdistuu lisävelvoitteita, kuten vuotuinen riskiarvion tekeminen ja niiden on ylläpidettävä julkista mainosvarastoa. Tavoitteena on lisätä mainonnan läpinäkyvyyttä, Salla kertoo.

Hänen mukaansa EU:n tavoitteena on ollut helpottaa ilmoituksia laittomasta sisällöstä, palveluiden tarjonnasta tai tavaroista. Verkkohäirintää ja kiusaamista pyritään myös kitkemään. Laittomuudet määrittelee kansallinen tai EU-lainsäädäntö.

– Alustoilla on myös omia kriteerejä sille mitä niiden palveluissa saa julkaista. Laittomaksi sisällöksi on Suomessa määritelty esimerkiksi terrorismiin yllyttäminen, laiton vihapuhe, lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä materiaali ja teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaukset, Salla kertoo.

Suomessa lain noudattamista valvoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, joka on myös digitaalisten palvelujen koordinaattoriviranomainen.

– Traficom ei kuitenkaan ota kantaa sisältöjen laillisuuteen. Joissain tapauksissa ilmoituksen voi tehdä tietosuojavaltuutetulle tai kuluttaja-asiamiehelle, Salla selventää.

– Olennaista on nyt digipalveluita koskevan asetuksen täytäntöönpano. Alustojen ei ole pakko tarjota kaikkia toimintojaan EU-alueella, mikäli ne kokevat sääntelyn liian raskaaksi. Nähtäväksi jää, miten isot toimijat noudattavat sääntöjä, Salla toteaa.