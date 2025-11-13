Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
EU-komissio tutkii, onko energiajuomajätti Red Bull rikkonut EU:n kilpailusääntöjä., LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

EU tutkii energiajuomajättiä, epäillään kilpailun rajoittamisesta

  • Julkaistu 13.11.2025 | 16:12
  • Päivitetty 13.11.2025 | 16:12
  • EU
Komissio tutkii, onko Red Bull väärinkäyttänyt markkina-asemaansa.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Euroopan komissio on aloittanut tutkinnan Red Bullia vastaan ​​selvittääkseen, onko energiajuomajätti rikkonut EU:n kilpailusääntöjä väärinkäyttämällä määräävää markkina-asemaansa, uutisoi Financial Times.

Epäilyn mukaan Red Bull on saattanut kehittää Euroopan laajuisen strategian rajoittaakseen yli 250 millilitran energiajuomien kilpailua supermarketeissa ja huoltoasemilla, erityisesti Alankomaissa.

Komission mukaan strategian väitetään kohdistuneen Red Bullin lähimmän kilpailijan myymiin energiajuomiin. Komissio ei nimennyt kilpailijaa.

Komissio tutkii, onko Red Bull myöntänyt taloudellisia tai muita kannustimia kilpailijoiden suurten energiajuomien myynnin lopettamiseksi tai esimerkiksi kilpailevien tuotteiden sijoittamiseksi vähemmän näkyville paikoille kaupoissa.

– Haluamme selvittää, ovatko nämä käytännöt pitäneet hinnat korkeina ja ovatko ne rajoittaneet kuluttajien energiajuomien valikoimaa. Tutkimus on osa komission jatkuvia pyrkimyksiä valvoa kilpailusääntöjen noudattamista elintarvikeketjussa eurooppalaisten kuluttajien hyödyksi, sanoi EU:n kilpailukomissaari Teresa Ribera.

Jos Red Bullin todetaan rikkoneen EU:n kilpailusääntöjä, yhtiölle voidaan määrätä sakko, joka on jopa 10 prosenttia sen vuotuisesta liikevaihdosta.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)