EU tutkii energiajuomajättiä, epäillään kilpailun rajoittamisesta

Euroopan komissio on aloittanut tutkinnan Red Bullia vastaan selvittääkseen, onko energiajuomajätti rikkonut EU:n kilpailusääntöjä väärinkäyttämällä määräävää markkina-asemaansa, uutisoi Financial Times.
Epäilyn mukaan Red Bull on saattanut kehittää Euroopan laajuisen strategian rajoittaakseen yli 250 millilitran energiajuomien kilpailua supermarketeissa ja huoltoasemilla, erityisesti Alankomaissa.
Komission mukaan strategian väitetään kohdistuneen Red Bullin lähimmän kilpailijan myymiin energiajuomiin. Komissio ei nimennyt kilpailijaa.
Komissio tutkii, onko Red Bull myöntänyt taloudellisia tai muita kannustimia kilpailijoiden suurten energiajuomien myynnin lopettamiseksi tai esimerkiksi kilpailevien tuotteiden sijoittamiseksi vähemmän näkyville paikoille kaupoissa.
– Haluamme selvittää, ovatko nämä käytännöt pitäneet hinnat korkeina ja ovatko ne rajoittaneet kuluttajien energiajuomien valikoimaa. Tutkimus on osa komission jatkuvia pyrkimyksiä valvoa kilpailusääntöjen noudattamista elintarvikeketjussa eurooppalaisten kuluttajien hyödyksi, sanoi EU:n kilpailukomissaari Teresa Ribera.
Jos Red Bullin todetaan rikkoneen EU:n kilpailusääntöjä, yhtiölle voidaan määrätä sakko, joka on jopa 10 prosenttia sen vuotuisesta liikevaihdosta.