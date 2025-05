EU-myönteinen ehdokas voitti Romanian presidentinvaalit

Kun yli 98 äänistä oli laskettu, Nicusor Dan voitti sunnuntain vaalien toisen kierroksen 54,1 prosentin ääniosuudella George Simionin saadessa 45,8 prosentin ääniosuuden.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi onnitteli Dania voitosta.

– Ukrainalle – naapurina ja ystävänä – on tärkeää, että Romanialla on luotettava kumppani. Ja olemme luottavaisia, että näin todellakin on. Työskentelemällä yhdessä voimme vahvistaa sekä maitamme että yhteistä Eurooppaamme, hän sanoi The Kyiv Indpendentin mukaan.

Tulos on helpotus Ukrainalle, joka olisi menettänyt tärkeän liittolaisensa Simionin voittaessa. Romanialaisten liiton allianssin (AUR) johtaja Simion kannatti euroskeptistä ohjelmaa, johon sisältyi sotilaallisen avun lopettaminen Ukrainalle.

Simionilta on kielletty pääsy sekä Ukrainaan että Molodovaan hänen Ukrainan-vastaisen kantansa vuoksi.

Dan, on sitoutumaton keskustalainen ja Bukarestin nykyinen pormestari, joka tukee apua Ukrainalle ja kutsuu sitä ”välttämättömäksi Romanian turvallisuuden kannalta”.

Vaikka ovensuukyselyt ennustivat selvästi Danin voittoa, Simion julisti itsensä Romanian presidentiksi sosiaalisessa mediassa julkaisemassaan viestissä.