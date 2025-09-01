Ursula von der Leyenin kone joutui GPS-häirinnän kohteeksi – näin Moskova kommentoi

Venäläisten tekemäksi epäilty GPS-häirintä pakotti EU-komission puheenjohtajaa Ursula von der Leyenia kuljettaneen lentokoneen laskeutumaan bulgarialaiselle lentokentälle paperikarttojen avulla.

Von der Leyenia kuljettaneen suihkukoneen elektroniset navigointilaitteet lakkasivat toimivasta koneen lähestyessä Plovdivin kaupungin lentokenttää sunnuntaina iltapäivällä, uutisoi Financial Times.

Kolmen virkamieslähteen mukaan tapausta pidetään Venäjän häirintäoperaationa.

– Koko lentokenttäalueen GPS sammui. Tunnin lentokentän ympäri kiertämisen jälkeen koneen lentäjä päätti laskeutua manuaalisesti analogisten karttojen avulla, sanoi yksi virkamieslähde FT:lle.

– Se oli kiistatonta häirintää, hän lisäsi.

Bulgarian lennonjohto vahvisti tapauksen Financial Timesille antamassaan lausunnossa.

– Helmikuusta 2022 lähtien GPS-häirintä ja viime aikoina myös huijaukset ovat lisääntyneet huomattavasti. Ne häiritsevät GPS-signaalien tarkkaa vastaanottoa, mikä johtaa erilaisiin toiminnallisiin haasteisiin lentokoneille ja maajärjestelmille, viranomaislähteet kertoivat.

Myös EU-komissio vahvisti tapauksen.

– GPS-häirintää tapahtui, mutta kone laskeutui turvallisesti Bulgariaan, tiedottaja sanoi.

– Olemme saaneet Bulgarian viranomaisilta tietoja, joiden mukaan he epäilevät tämän johtuneen Venäjän räikeästä väliintulosta, tiedottaja lisäsi.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kommentoi tapausta lyhyesti FT:lle.

– Tietonne ovat virheellisiä, hän totesi.

Venäjän tekemiksi epäillyt GPS-häirintätapaukset ovat lisääntyneet merkittävästi Itämerellä ja Venäjän lähellä sijaitsevissa valtioissa viime vuosina. Häiriön kohteeksi on joutunut lentokoneita, veneitä sekä navigointia käyttäneitä kansalaisia.