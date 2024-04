Etulinjassa havaittiin aserobotteja – lennokit tuhosivat

Sekä Ukrainan että Venäjän asevoimat ovat lisänneet kauko-ohjattavien robottien käyttöä etulinjassa.

Uudet laitteet pystyvät levittämään ja raivaamaan miinoitteita, ohjaamaan räjähdelennokkeja ja evakuoimaan haavoittuneita sotilaita. Osa niistä on varustettu aseilla.

Ukrainan tavoitteena on muodostaa maadrooneista ”robottien armeija”. Valtion teknologiahanketta johtava Nataliia Kushnerska sanoi aiemmin, että miehittämättömät maa-ajoneuvot voivat osoittautua seuraavaksi teknologiseksi käännekohdaksi sodassa.

Jo yli 50 UGV-mallia on kokeiltu taistelutilannetta muistuttavissa olosuhteissa. Viime elokuussa ukrainalaisjoukot toteuttivat iskun kotimaassa valmistetulla kauko-ohjattavalla ajoneuvolla, johon oli kiinnitetty Browning-konekivääri.

Ukrainan asevoimien julkaisemien lennokkivideoiden perusteella venäläisjoukot ovat käyttäneet viime viikkoina AGS-17-kranaattikonekivääreillä varustettuja robotteja Avdijivkan rintamalla Donetskin alueella. Pieniin tela-ajoneuvoihin on kiinnitetty suojaksi teräslevyjä.

Ukrainan 47. mekanisoidun prikaatin videolla näkyy, kuinka paikallaan olevia ajoneuvoja vastaan lähetetään useita räjähdelennokkeja. Ne osuvat tarkasti kohteeseensa.

Molempien robottien sanotaan tuhoutuneen iskuissa. Yksikön Telegram-julkaisussa todetaan, että kauko-ohjattavia robotteja on kohdattu toistaiseksi vain harvoin.

