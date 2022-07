Etelä-Eurooppa kärsii maastopaloista, useita kaupunkeja evakuoitu

Asukkaat ja matkailijat ovat joutuneet pakenemaan metsäpaloja useissa Euroopan maissa, kertoo Britannian yleisradio BBC.

Ranskassa yli 10 000 ihmistä on joutunut lähtemään Lounais-Gironden alueelta.

Espanjassa ja Portugalissa on syttynyt kymmeniä tulipaloja, kun lämpötila on noussut yli 40 asteen. Useita kaupunkeja on jouduttu evakuoimaan Länsi-Espanjassa.

Lämpötila nousi perjantaina yli 40 asteeseen suurilla alueilla Länsi-Espanjassa sekä Portugalissa. Pohjoisessa sijaitsevassa Pinhãon kaupungissa mitattiin torstaina 47 astetta, mikä on heinäkuun ennätys Manner-Portugalissa.

BBC:n mukaan Espanjassa ja Portugalissa on todettu tähän mennessä ainakin 281 helleaaltoon liittyvää kuolemaa.

Myös Italia ja Kroatia ovat ilmoittaneet metsäpaloista tällä viikolla, ja voimakkaat tuulet ovat lisänneet suuresti metsäpalojen riskiä viidellä Kreikan alueella.