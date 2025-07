Et menetä luottotietojasi näin helposti: monella väärä käsitys perinnästä

Alkukesän huoleton rahankäyttö on saanut monet pelkäämään luottotietojensa puolesta. Kesällä rahaa käytetään tavallista enemmän esimerkiksi valmistujaisiin ja kevätjuhliin, festivaaleihin ja matkailuihin. Kun laskut huveista alkavat kasaantua, moni tajuaa olevansa taloudellisesti tiukilla.

Ilmiö näkyy myös laskutus- ja perintäyhtiö Uuvan asiakaspalvelussa. Yleinen harhaluulo on, että luottotietomerkintä syntyy ensimmäisestä perintäkirjeestä.

– Tämä on vuosittain toistuva ilmiö. Viimeistään loppukesästä lähtien asiakaspalvelumme saa lähes päivittäin kysymyksiä ihmisiltä, jotka ovat saaneet ensimmäisen perintäkirjeen ja pelkäävät, että heidän luottotietonsa ovat nyt menneet, Uuvan toimitusjohtaja Sami Alapuro kertoo tiedotteessa.

Todellisuudessa merkintä syntyy vasta, kun asia etenee oikeudelliseen perintään ja tuomioistuin antaa velkomustuomion.

Suomen asiakastiedon tilastojen mukaan maksuhäiriöitä on eniten 35–39-vuotiailla, joista merkintöjä on 8,65 prosentilla ikäluokasta. Maakunnittain tarkasteltuna eniten maksuhäiriöisiä on Etelä-Karjalassa (7,67 prosenttia) ja vähiten Ahvenanmaalla (4,12 prosenttia).

Uuvassa havaittu väärinkäsitys näkyy myös netin keskustelupalstoilla, joilla velalliset kuvailevat suurta huolta ensimmäisistä perintätoimista. Käytännössä heillä kuitenkin olisi vielä aikaa sopia maksusta ja välttää merkintä kokonaan.

Todellisuudessa vapaaehtoisen perinnän aikana kuluttaja ei vielä voi saada maksuhäiriömerkintää. Jos maksu ei järjesty vapaaehtoisen perinnän aikana, velkoja voi viedä asian käräjäoikeuteen.

– On harmillista, kuinka paljon turhaa stressiä ja pelkoa ihmiset kokevat tämän väärinymmärryksen takia. Erityisesti kesäloman jälkeen moni maksaa laskun paniikissa ja saattaa säästellä sen jälkeen arjen välttämättömistä kuluista, vaikka perinnän alkaessa heillä olisi ollut aikaa järjestellä maksu rauhassa, Alapuro sanoo.

Alapuro kehottaa perintäkirjeen saaneita kuluttajia tarvittaessa ottamaan nopeasti yhteyttä laskuttajaan, ellei koko summan maksu onnistu.

– Tuhlailun jälkeen moni ahdistuu laskujen saapuessa, mutta tilanne ei ole toivoton. Kun tietää, miten perintäprosessi todella etenee, voi tehdä ratkaisuja faktojen eikä pelon pohjalta. Useimmiten on mahdollista sopia maksuaikataulusta, joka sopii molemmille osapuolille.

Vuonna 2022 voimaan tulleen lain myötä maksuhäiriömerkintä poistuu kuukauden kuluttua siitä, kun velka on kokonaisuudessaan maksettu. Aiemmin merkintä saattoi näkyä luottotiedoissa vuosia.

– Tämä on merkittävä parannus velallisten asemaan. Moni ei kuitenkaan tiedä, että merkinnän poistamisessa on usein oltava itse aktiivinen, Alapuro muistuttaa.

