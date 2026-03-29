Espooseen tippunut lennokki on vaaraton

Poliisin mukaan Espoon Haukilahteen sunnuntaina tippunut lennokki on siviilikäyttöinen ja siten vaaraton. Aiemmin poliiisi kertoi eristäneensä alueen ja selvittävänsä meren jäälle tippuneen lennokin tarkoitusta.
Hieman ennen klo 16 sunnuntaina Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi tehtävästä Espoon Haukilahden Mellsteninrannassa. Aivan rannan tuntumassa meren jäällä oli havaittu tuntematon lennokki.
Heti klo 17 jälkeen poliisi kuitenkin viesti, että kyseessä on täysin vaaraton siviikäyttöinen lennokki.
Ennen tilanteen selkeytymistä ei ollut tiedossa, mikäli Espoon lennokki olisi liittynyt kahteen Kouvolan alueella tippuneeseen drooniin, joiden uskotaan tämän hetken tiedon valossa olevan ukrainalaisia sotilasdrooneja.