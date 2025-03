Espanjan pääministerin mukaan Suomen raja on Espanjan raja

Eduskunnan täysistunnossa oli esillä pääministerin ilmoitus Euroopan turvallisuudesta sekä hallituksen EU-politiikasta. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) mainitsi loppupuheenvuorossaan Espanjan pääministerin Pedro Sanchezin Suomen-vierailusta.

– Espanjan pääministeri, joka varta vasten tuli tänään Suomeen, hänen viestinsä oli että Suomen raja on Espanjan raja. Hän sanoi että jos EU jakaa avustuksina rahaa, niin senhän kuuluu tulla tänne Suomeen, koska täällä sitä Espanjan rajaa puolustetaan, Orpo totesi.

– Tämä on merkittävää puhetta.

Sanchez sanoi tiedotustilaisuudessa, että ”teidän rajanne on meidän rajamme ja teidän turvallisuutenne on meidän turvallisuutemme”.

Pääministeri kertoi hänellä olleen mahdollisuus kiertää ”kansanvallan juhlien” eli vaalien merkeissä paljon eri puolilla Suomea ja tavata ihmisiä.

– Kyllä suomalaiset ovat aidosti huolissaan, ja minä ymmärrän sen. On suuri huoli siitä, kysytään, joudummeko sotaan, mihin tässä pitäisi varautua. Kyllä minä uskon, että me kaikki voidaan lähettää täältä se viesti suomalaisille nyt, että ei ole mitään hätää, ei Suomeen ole nyt kukaan hyökkäämässä. Meillä on asiat hyvin, perusasiat ovat kunnossa, Petteri Orpo sanoi.

– Meillä on erittäin vahva oma puolustus. Viisaat suomalaiset päättäjät jo ennen meitä, meitä viisaammat, ovat pitäneet kiinni siitä, että puolustuksesta huolehditaan. Sen lisäksi me olemme liittyneet yhdessä suurella äänten enemmistöllä sotilasliitto Natoon, joka ei ole mihinkään häviämässä. Se 5. artikla on mukana.

– Sen lisäksi meillä on Euroopan unioni, joka on nyt lisä tähän, ja me käytämme Euroopan unionia, meidän unioniamme, ja sen välineitä tuomaan vielä lisäarvoa meidän yhteisen puolustuksen vahvistamiseen niillä alueilla, joilla Eurooppa tuo lisäarvoa liikkuvuudessa, joissain hankinnoissa, puolustusteollisuuden nostossa, kokonaisturvallisuusajattelussa.

– Meillä tämä kokonaisuus on erittäin hyvin hallinnassa. Meillä on hyvät naapurit, ainakin lännessä ja etelässä, ja meillä on perusasiat hyvässä kunnossa. Eli rauhoittava viesti: ei mitään ole akuutisti tapahtumassa.

Orpon mukaan ”meidän yhteisen puolustuksen Euroopassa pitää olla niin vahva, ettei tulisi mieleenkään lähteä yrittämään”.

– Mutta se tarkoittaa sitä, että me käytämme satoja miljardeja euroja Euroopassa tulevina vuosina meidän yhteisen puolustuksen ja turvallisuutemme vahvistamiseen. Ja tämä on aivan uudenlainen tapa ajatella.

Edesmennyt veteraanipoliitikko Ilkka Kanerva (kok.) nousi istunnon keskustelussa muutamaan kertaan esiin hänen vuosina 2020-2021 vetämänsä parlamentaarisen puolustuskomitean vuoksi.

– En malta olla lainaamatta edustaja Kanervaa, näinä vaikeina aikoina. Hänellä oli tapana sanoa joskus kun oli oikein myrskyisää, että hyvät ystävät, näissä turbulensseissa ei pysy pystyssä edes köliin nojaamalla, Orpo muisteli nauraen.

– En ole ihan varma mitä hän tarkoitti… Mutta hän jaksoi aina olla kuitenkin optimistinen siitä, että ne ratkaisut kuitenkin löytyvät vaikeissakin tilanteissa.

Good to meet with Prime Minister Pedro Sánchez @sanchezcastejon of Spain in Helsinki. We discussed Russia’s war of aggression in Ukraine, European security including NATO and transatlantic relations.

Together we will invest in European security by strengthening our defence. pic.twitter.com/WM9ywt0YCO

— Alexander Stubb (@alexstubb) March 12, 2025