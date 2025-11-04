Eroottisten kuvien julkaisu netissä voi pilata urasi

Entistä useampi julkaisee itse tuottamaansa eroottista sisältöä verkossa. Aihe on ollut näkyvästi esillä myös mediassa.

Varsinkin nuorille eroottisen sisällön tuottaminen ja julkaisu voivat näyttää helpolta ja houkuttelevalta tavalta päästä suuriinkin tienesteihin. Miksi tehdä hanttitöitä huonolla palkalla ja kehnoilla työoloilla, kun intiimiä materiaalia julkaisemalla voi päästä huomattavasti suurempiin tuloihin? Lisäksi töitä voi tehdä kotoa käsin ja sen voi lopettaa siinä vaiheessa, kun opinnot on saatu päätökseen ja ensimmäinen hyväpalkkainen oman alan työpaikka on saatu.

Vaikka aihetta käsittelevistä artikkeleista voisi saada tällaisen vaikutelman, asia ei ole oikeasti näin mustavalkoinen. Eroottisen sisällön tuottamiseen ja julkaisuun liittyy aina riskejä, jotka kannattaa huomioida etukäteen. Pahimmillaan seurauksena voi olla pysyvä mainehaitta ja jopa työpaikan menetys.

Yleensä eroottista sisältöä julkaistaan niille erikoistuneilla sivustoilla. Lähtökohtaisesti materiaali on saatavilla vain niille, jotka ovat tehneet tilauksen. Tilaajat siis maksavat kuvista ja videoista suoraan sisällöntuottajalle. Näin ollen materiaali ei ole avoimesti kaikkien nähtävillä, esimerkiksi verkon hakukoneiden kautta.

Verkkoympäristössä toimiessa kannattaa muistaa kuitenkin eräs asia. Se, minkä kerran lataat nettiin, jää sinne pysyvästi. Vaikka kuvat ja videot olisi tarkoitettu vain tilaajille, ne voivat vuotaa myös ulkopuolisten nähtäville. Pahimmillaan arkaluontoisen materiaalin paljastuminen voi johtaa kiusallisiin tilanteisiin esimerkiksi omalla työpaikalla.

Seksi- ja erotiikka-aloilla toimiville tuki- ja neuvontapalveluita tarjoavan Pro-tukipisteen palvelujohtaja Minna Huovinen kannustaa ennakoimaan eroottisen sisällön julkaisuun liittyviä riskejä ennen materiaalin julkaisua. Vaikka sisältö olisi alun perin tarkoitettu vain esimerkiksi tietyn alustan tilaajille, materiaali voi aina vuotaa sieltä ulkopuolisille. Sama pätee käytännössä minkä tahansa verkkosisällön kanssa.

– Ennen julkaisemista on hyvä arvioida sitä, onko valmis siihen, että materiaali pysyy verkossa ja on muiden käytettävissä. On myös hyvä pohtia, miten ennakoituu ja varautuu esimerkiksi tietoturva-, väkivalta- ja hyvinvointiriskeihin, Huovinen kertoo Verkkouutisille.

Yksi keino suojautua riskeiltä on pyrkiä suojaamaan henkilöllisyytensä. Arkaluontoisella materiaalilla ei kannata esiintyä tunnistettavasti. Pahin virhe onkin se, jos sisällöntuottaja paljastaa kasvonsa, nimensä tai olinpaikkansa. Silloin riski lieveilmiöille kasvaa merkittävästi.

Vaikka kuvilla ja videoilla esiintyisikin nimettömänä, se ei aina takaa anonymiteetin säilymistä. Eroottisen sisällöntuottajan henkilöllisyys voi joskus paljastua siitä huolimatta. Henkilö saattaa olla tunnistettavissa myös esimerkiksi tatuointien, arpien tai muiden yksilöllisten tekijöiden perusteella.

Tiedotusvälineiden uutisoinnista voi helposti saada vaikutelman, että eroottisen sisällön julkaisu on nopea ja vaivaton tapa päästä suuriin tienesteihin. Totuus ei ole näin mustavalkoinen. Huovinen muistuttaa, että eroottisen sisällön tuottamiseen pätee samat säännöt kuin mihin tahansa yritystoimintaan. Ennen kuva- ja videomateriaalin julkaisua on pitänyt tehdä runsaasti työtä, kuten suunnittelua ja markkinointia. Hyvä suunnittelu ja markkinointikaan eivät aina takaa taloudellista menestystä.

– Vaikka joku toinen yltäisi eroottisen sisällön julkaisulla suuriin ansioihin, se ei vielä tarkoita, että jokaisella on mahdollisuus samanlaisiin ansioihin, Huovinen muistuttaa.

Julkaisemaasi materiaalia voidaan käyttää sinua vastaan

Digitaalisilla alustoilla toimimiseen liittyvät lieveilmiöt näkyvät myös Pro-tukipisteelle tulleissa yhteydenotoissa. Huovisen mukaan osalla huoli liittyy tuotetun sisällön väärinkäyttöön. Etenkin nuoret aloittelevat sisällöntuottajat voivat olla epävarmoja omista oikeuksistaan.

– Myös alustoilla pitää olla hereillä erilaisten hyväksikäyttö- tai hyötymisyritysten suhteen.

Netissä julkaistuja kuvia ja videoita on voitu käyttää esimerkiksi kiristämiseen ja kontrollointiin. Kiristäjä on voinut esimerkiksi uhata lähettää kuvat ja videot sisällöntuottajan työnantajalle tai perheenjäsenille. Syitä toiminnalle on useita.

– Sitä voidaan tehdä taloudellisen hyödyn takia tai sitten kiristyksellä tavoitellaan jotain muuta hyötyä. Joskus motiivina voi olla sekin, että yksinkertaisesti halutaan aiheuttaa toiselle ihmisille haittaa. Nämä ovat todella kurjia tilanteita.

Joillakin eroottisen sisällön jakamiseen tarkoitetuilla alustoilla voi olla rajoitus, että kuvia ja videoita ei saa suoraan ladattua laitteelle. Tämä ei kuitenkaan estä väärinkäytöksiä.

– Kuva- ja videomateriaalia voi kuvata suoraan näytöltä rajoituksista huolimatta, Huovinen muistuttaa.

Seksi- ja erotiikka-alalla toimimiseen liittyy vahva stigma, jonka vuoksi moni tekee sitä nimettömänä. Siksi kynnys hakea apua voi olla korkealla, jos joutuu kiristyksen tai muun rikollisen toiminnan kohteeksi. Hankalissa tilanteissa voi olla matalalla kynnyksellä yhteydessä esimerkiksi Pro-tukipisteeseen.

– Tärkeintä on, että vaikka jotain ikävää sattuisi, ei jää asian kanssa yksin. Voimme yhdessä miettiä, miten tilanteessa kannattaa toimia.

Seksuaalisen kuvan luvaton levittäminen tai niiden julkaisulla kiristäminen on rikos. Siksi asiasta kannattaa tehdä ilmoitus myös poliisille sen selvittämiseksi, täyttääkö teko rikoksen tunnusmerkistön.

Alastonkuvasi voivat päätyä esihenkilösi pöydälle

Vaikka eroottisen sisällön julkaisuun liittyy leimaantumisen pelko, Huovinen muistuttaa, että kyse on laillisesta toiminnasta. Täysi-ikäinen henkilö saa kuvata ja julkaista eroottista sisältöä itsestään ja muista täysi-ikäisistä henkilöistä, jotka esiintyvät materiaalilla omasta tahdostaan ja se on julkaistu kaikkien suostumuksella.

Silti on tiettyjä ammatteja, joissa eroottisen materiaalin päätyminen julkisuuteen voi aiheuttaa kiusallisia tilanteita.

Huovinen ei ota kantaa siihen, missä tilanteissa eroottisen materiaalin julkaisu verkossa voi olla peruste irtisanoa tai purkaa työsuhde. Hän kuitenkin kehottaa jokaista sisällöntuottajaa pohtimaan asiaa ennen kuin alkaa julkaista materiaalia verkossa.

– On hyvä miettiä, miten se vaikuttaisi omaan elämään, jos materiaali päätyykin esimerkiksi päivätyön esihenkilön nähtäville, Huovinen toteaa.

Nuorena julkaistu materiaali voi vaikuttaa pitkälle myöhempään elämään

Vaikka eroottisen sisällön julkaisu ei ole laitonta, joissain ammateissa tällainen sivutoimi voi aiheuttaa ongelmia. Hyvänä esimerkkinä ovat julkisuudessa olleet tapaukset, joissa opettajana työskentelevä henkilö on julkaissut eroottista sisältöä verkossa. Siksi etenkin ammateissa, joissa työskennellään alaikäisten kanssa, tällaisen materiaalin tuottamista kannattaa harkita tarkoin. Kiusallisia tilanteita voi tulla vastaan myös silloin, jos henkilö työskentelee julkisessa ammatissa.

Sen takia varsinkin nuorten kannattaa miettiä elämäänsä myös nykyhetkeä pidemmälle. Jos olet julkaissut nuorena arkaluontoista materiaalia itsestäsi verkkoon, ne voivat myöhemmässä elämässä tulla vastaan yllättäen ei-toivotuissa tilanteissa. Mainehaitta olisi ilmeinen, jos esimerkiksi tunnetun poliitikon verkossa julkaisemat eroottiset kuvat ja videot leviäisivät julkisuuteen. Pahimmillaan kohu voi johtaa jopa koko poliittisen uran kaatumiseen.

