Erkki Tuomioja tyrmää SDP:n puoluekokousmaksun: Voi olla lainvastainen

SDP:n konkaripoliitikko Erkki Tuomioja vaatii puoluettaan perumaan puoluekokoukseen liittyvän maksun, jota pitää lainvastaisena ja eriarvoistavana. Tuomioja kirjoittaa asiasta Facebook-päivityksessään.

Tuomioja kertoo kiinnostuksestaan ryhtyä puoluekokousedustajaehdokkaaksi, joka Helsingissä ratkaistaan jäsenäänestyksessä.

Hän kirjoittaa kiinnostuksensa ehdokkuutta kohtaan lopahtaneen sen jälkeen, kun sai puoluetoimistolta viestin, jonka sanoma oli: ”Puoluekokousmaksu on majoituksen kanssa 295 euroa ja ilman majoitusta 130 euroa, jonka edustaja tai hänen puolueosastonsa maksaa kokonaisuudessaan.”

– Tässä ei tietenkään ole kyse siitä, etteikö minulla ole varaa maksaa tätä. Kyse on puoluedemokratiaa koskevasta periaatteesta. Tällainen maksu perittiin jo viime puoluekokouksessa Jyväskylässä ja arvostelin sitä kovin sanoin jo silloin, konkaripoliitikko kirjoittaa FB:ssa.

– On mielestäni täysin kestämätöntä, että puoluekokousedustajalta vaaditaan maksua siitä, että hän voi käyttää puolueen jäseniltä edustajavaaleissa saamaansa valtakirjaa puoluekokouksessa, hän jatkaa.

Tuomiojan mukaan menettely on todennäköisesti lainvastainen ja saattaa puoluekokousedustajat eriarvoiseen asemaan.

– Yhdistyslain ja oikeuskirjallisuuden vakiintuneen tulkinnan mukaan lisämaksun asettaminen päätöksentekoon osallistumisen ehdoksi ei ole sallittua, jos jäsen on maksanut sääntöjen mukaisen jäsenmaksun, Tuomioja perustelee.

– Tällainen maksu rikkoo jäsenten yhdenvertaisuutta ja olisi käytännössä piilojäsenmaksu, joka estää jäsentä käyttämästä lakisääteisiä oikeuksiaan, jos jäsen on maksanut sääntöjen mukaisen jäsenmaksun, hän jatkaa.

Tuomioja toteaa päivityksessä jäävänsä ehdolle, vain jos hänen toteamansa ”epäkohta korjataan”.