Erkki Liikanen LM:lle: Velanhoidosta sovittava yli vaalikausien

Suomen Pankin entinen pääjohtaja Erkki Liikanen toteaa Lännen Medialle, että Suomen tulisi tosissaan etsiä ratkaisuja velkaantumisen taittamiseksi. Mallia hän ottaisi Ruotsin velkaraamista tai Saksan velkajarrusta.

Euroopan komissiolla tällä hetkellä erityisessä velkatarkkailussa kolme maata; Suomi, Ranska ja Italia. Suomen valtionvelka suhteessa bruttokansantuotteeseen on kivunnut noin 84 prosenttiin.

Pääministeri Petteri Orpon hallitus antaa esityksensä Saksasta mallia ottaneeseen velkajarruun syksyn aikana. Tarkoitus on tuoda EU:n uusi tiukentunut velkalainsäädäntö mukaan kansalliseen lainsäädäntöön. Aikaisemmin velkajarrun ovat ottaneet käyttöön ainakin Sveitsi vuonna 2001 ja Saksa vuonna 2009. Malli estäisi pitkällä aikavälillä kuluttamasta valtion tuloja enemmän.

Liikanen kannustaa tämän kaltaisiin toimiin.

– Perusratkaisun tulisi olla se, että julkisen velan suunnitelmat menevät yli vaalikauden. Eri puolueiden pitää sitoutua niihin, muutenhan se ei toimi, kun hallitus vaihtuu, hän toteaa.

Liikanen kehottaisi Suomea etsimään jopa velkajarrua nopeammin vaikuttavia ratkaisuja, esimerkiksi ottamaan mallia Ruotsista, missä valtionvelan tasosta on sovittu poliittisesti asettamalla sille raamit pitkälle aikavälille, yli vaalikausien. Velkaraameihin on sitoutuneet niin hallitus kuin oppositiokin.

– Toivoisin, että Suomessa voisi olla joku velkataso, johon puolueet sitoutuisivat. Kyse olisi siitä, että pystyttäisiin sopimaan faktoista. Arvokysymykset jäisivät sitten politiikan sisälle, Liikanen sanoo.

Oikea aika sopia hallituskausia ylittävistä ratkaisuista olisi Liikasen mukaan juuri nyt, kun päätökset vaikuttaisivat sekä nykyiseen että seuraavaan hallitukseen, eikä seuraavat eduskuntavaalit vaikuta vielä liikaa puolueiden toimintaan.