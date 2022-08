Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho arvostelee perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindénin (sd.) Ktoimintaa.

– On erikoista, että ministeri nostaa kädet pystyyn, kun maassa on huutava hoitajapula ja sairaat ihmiset kärvistelevät päivystyksen ruuhkissa. Potilasturvallisuus on myös vastuuministeriön ja Aki Lindénin vastuulla, Laiho kirjoittaa Twitterissä.

Hän viittaa Helsingin Sanomien artikkeliin hoitajapulasta. Artikkelissa Lindén sanoo, että hänellä ei ole ratkaisukeinoa meneillä olevaan hoitajapulaan.