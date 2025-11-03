Erikoisjoukot iskivät syvälle Venäjän arkoihin kohteisiin

Ukrainan asevoimien erikoisjoukot (SOF) tekivät viime keskiviikkoyönä iskuja kolmeen strategiseen viholliskohteeseen Venäjän federaation eri alueilla.
SOF:n mukaan syväiskuihin erikoistuneet yksiköt osuivat Venäjän tärkeisiin öljy- ja kaasuinfrastruktuurin kohteisiin.
SOF on jakanut Telegramissa kuvia (jutun alla) räjähdyksistä ja tulipaloista. Paikallisten asukkaiden kerrotaan vahvistaneen osumat.
Kohteina olivat Marin öljynjalostamo Marin tasavallassa, Novospasskin öljynjalostamo Uljanovskin alueella ja Budennovskin kaasunjalostuslaitos Stavropolin aluepiirissä.
Marin öljynjalostamo on kriittinen osa Marin tasavallan infrastruktuuria. Laitos tuottaa useita eri öljytuotteita, ja sen vuotuinen jalostuskapasiteetti on 1,6 miljoonaa tonnia öljyä.
Novospasskin öljynjalostamo valmistaa keskeisiä öljytuotteita, kuten dieselpolttoainetta, bensiiniä ja polttoöljyä. Sen kapasiteetti on 600 000 tonnia öljyä vuodessa.
Budennovskin kaasunjalostuslaitoksen suunniteltu kapasiteetti on 2,2 miljardia kuutiometriä kaasua vuodessa. Se toimittaa kaasua Budennovskin sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokselle sekä alueen Lukoil-yrityksille ja toimii raaka-aineen lähteenä petrokemian teollisuudelle.
Ukraina on iskenyt viime aikoina toistuvasti Venäjän alueella sijaitseviin energiasektorin kohteisiin pitkän kantaman lennokeilla ja ohjuksilla.