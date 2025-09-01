Verkkouutiset

Ukrainan drone hyökkää venäläistä helikopteria vastaan. Defence Intelligence of Ukraine/YouTube

Erikoisjoukot iskivät ilmasta, hyökkääjän kaksi helikopteria tuhoutui

  • Julkaistu 01.09.2025 | 13:15
  • Päivitetty 01.09.2025 | 13:18
  • Sota Ukrainassa
Ukrainan drone iski myös venäläiseen hinaajaan Sevastopolin lahdella.
Ukrainan sotilastiedustelun (GUR) erikoisyksikkö ”Ghosts” tuhosi kaksi Venäjän asevoimien Mi-8-helikopteria sekä ja yhden laivaston aluksen miehitetyllä Krimin niemimaalla.

– Dronet iskivät venäläisten hyökkääjien lentotukikohtaan Hvardijskessä lähellä Simferopolia – kahteen vihollisen Mi-8-helikopteriin osui onnistuneesti, GUR kertoo Telegram-kanavallaan.

Käyttökelvottomaksi tehtyjen helikoptereiden arvioidut kustannukset ovat 17–25 miljoonaa euroa.

GUR on jakanut YouTubessa videon (jutun alla), joka näyttää dronejen lähestyvän lentotukikohdassa seisovia helikoptereita ja iskeytyvän niiden kylkeen.

– Surullinen loppu kohtasi myös hyökkääjän hinaajan – todennäköisesti BUK-2190 – Sevastopolin lahdella: Ukrainan tiedustelijat suuntasivat (dronen) taistelukärjen alukseen hyökkääjiä vastaan tehdyn ilmaiskun aikana.

Viime viikolla GURin erikoisjoukot tekivät koordinoidun droneiskun ilmasta venäläistä Buyan-luokan korvettia vastaan Asovanmerellä.

Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Iskujen seurauksena alus vaurioitui ja joutui vetäytymään taisteluasemastaan.

