Erikoisjoukot iskivät ilmasta, hyökkääjän kaksi helikopteria tuhoutui

Ukrainan sotilastiedustelun (GUR) erikoisyksikkö ”Ghosts” tuhosi kaksi Venäjän asevoimien Mi-8-helikopteria sekä ja yhden laivaston aluksen miehitetyllä Krimin niemimaalla.
– Dronet iskivät venäläisten hyökkääjien lentotukikohtaan Hvardijskessä lähellä Simferopolia – kahteen vihollisen Mi-8-helikopteriin osui onnistuneesti, GUR kertoo Telegram-kanavallaan.
Käyttökelvottomaksi tehtyjen helikoptereiden arvioidut kustannukset ovat 17–25 miljoonaa euroa.
GUR on jakanut YouTubessa videon (jutun alla), joka näyttää dronejen lähestyvän lentotukikohdassa seisovia helikoptereita ja iskeytyvän niiden kylkeen.
– Surullinen loppu kohtasi myös hyökkääjän hinaajan – todennäköisesti BUK-2190 – Sevastopolin lahdella: Ukrainan tiedustelijat suuntasivat (dronen) taistelukärjen alukseen hyökkääjiä vastaan tehdyn ilmaiskun aikana.
Viime viikolla GURin erikoisjoukot tekivät koordinoidun droneiskun ilmasta venäläistä Buyan-luokan korvettia vastaan Asovanmerellä.
Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.
Iskujen seurauksena alus vaurioitui ja joutui vetäytymään taisteluasemastaan.