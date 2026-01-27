Erikoisjoukot iskivät etulinjan kaupungissa, venäläisiä puristetaan ulos

Ukrainan asevoimien erikoisjoukot ottivat haltuunsa useita rakennuksia Ukrainan Harkovan alueella sijaitsevassa Kupjanskin kaupungissa.
Erikoisjoukkojen 8. rykmenttiin kuuluva ryhmä puhdisti rakennukset Venäjän joukoista.
Sosiaalisessa mediassa julkaistu videomateriaali näyttää, kuinka ukrainalaiset löysivät venäläisryhmän asemat tuhoutuneesta kaupasta ja sen viereisestä asuinrakennuksesta. Videomateriaali löytyy tämän linkin takaa.
Taistelun seurauksena ukrainalaiset eliminoivat kaksi venäläistä sotilasta. Kaksi muuta otettiin vangiksi.
Erikoisoperaatioryhmän toimien ansiosta muut ukrainalaisyksiköt pystyivät etenemään Kupjanskin keskustassa, kertoo ukrainalainen Militarnyi-sivusto.
Ukrainan joukkojen kerrotaan ottaneen haltuunsa Kupianskin kaupunginvaltuuston rakennuksen.
Kupjanskin sanotaan olevan ukrainalaisten hallussa, ja saarroksiin jääneitä venäläissotilaita puristetaan ulos.
Viimeisen vuorokauden aikana kirjattiin yhteensä 103 taisteluyhteenottoa rintamalla. Venäjän joukot tekevät hyökkäyksiä eniten Pokrovskin ja Huljaipolen suunnilla, kertoo Ukrainan asevoimien pääesikunta.
Venäläiset etenivät äskettäin Sumyn ja Harkovan alueiden pohjoisosissa, Dobropilljan taktisella alueella ja Slovjanskin suunnalla, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.