Erikoisjoukot hiipivät venäläisten taakse – Video lähitaistelusta ei sovi herkille

Ukrainan erikoisjoukkojen virallisilla sosiaalisen median kanavilla on julkaistu rankka video taistelusta venäläisten juoksuhaudassa. Alta löytyvä video ei sovi herkille.

Video on saatetekstin mukaan kuvattu Etelä-Ukrainan rintamalla. Ukrainan laivaston erikoisyksikön sotilaiden kerrotaan päässeen tunkeutumaan venäläisten juoksuhautoihin selustasta. Videolla näkyy, kuinka ukrainalaissotilaat surmaavat yllätettyjä vihollisia lähitaistelussa vain metrien päästä.

– Jotkut vihollissotilaat yrittivät yllätyksestä toivuttuaan panna vastaan, mutta kuten videolta näkyy, turhaan, päivityksessä todetaan.

Surmatut venäläiset ja ukrainalaissotilaiden naamat on sensuroitu alta löytyvällä videolla. Sensuroimaton video löytyy tämän linkin takaa.

Ukrainalaisten mukaan yllätysiskussa sai surmansa kymmenen venäläistä sotilasta.

Ukrainian SOF has approached from the rear to the enemy’s positions on Southern direction and destroyed 10 russian occupiers. pic.twitter.com/cp5nX5WChs

