Erikoisjoukkojen väijytys videolla, venäläinen partio tuhottiin

Ukrainan asevoimat on julkaissut sosiaalisessa mediassa videon, joka näyttää erikoisjoukkojen ryhmän tuhoavan venäläisen jalkaväkipartion Itä-Ukrainan Luhanskissa Kreminnan kaupungin lähellä.

Varusteisiin kiinnitetyllä videolla näkyy, kuinka ukrainalaiset erikoissotilaat ovat asettuneet metsässä hyvissä ajoin asemiin ennen kuin venäläinen partio kävelee tietä pitkin heidän ohitseen.

– Nyt näkyy. Näetkö heidät, ukrainalainen sotilas kysyy kollegaltaan tähdätessään venäläissotilaita rynnäkkökiväärillään.

Tämän jälkeen ryhmänjohtaja antaa hyökkäyskäskyn, ja ryhmä alkaa edetä vihollista kohti. Venäläiset näyttävät joutuvan täysin yllätetyiksi ukrainalaisten kiivaassa tulituksessa. Lopulta ryhmä vetäytyy paikalta onnistuneen väijytyksen jälkeen.

Ukrainalaisen lennokin myöhemmin kuvaama video näyttää venäläisten saapuvan paikalle hakemaan tuhoutuneen partion pois.

Ukrainan mukaan taistelut ovat kiihtyneet maan itäosassa. Venäjän sanotaan siirtäneen joukkojaan Donbassiin vetäydyttyään Etelä-Ukrainassa sijaitsevasta Hersonin kaupungista.

Sekä Luhanskin että Donetskin alueilla on käyty kiivaita taisteluita. Venäjä pyrkii pysäyttämään Ukrainan etenemisen Luhanskissa Svatoven ja Kreminnan lähiseuduilla. Venäläiset ovat yrittäneet vallata alueita jo pitkään Donetskissa ilman suurta menestystä.

