Erikoisjoukkojen lähitaistelu rajulla videolla: 15 venäläistä surmattiin ja kuusi vangittiin

Ukrainan erikoisjoukkojen Twitter-tilillä on julkaistu alta löytyvä video, jonka kerrotaan näyttävän venäläisasemiin Bahmutin alueella kohdistuvan öisen iskun.

Lennokilla kuvatulla rankalla videolla näkyy muun muassa kranaattien osumia venäläisten poteroihin ja lähitaistelua juoksuhaudassa.

– Ukrainan erikoisjoukkojen soturit valtaavat ja putsaavat vihollisen asemia Bahmutissa, saatteessa summataan.

Taistelusta on julkaistu myös toinen huomattavasti pidempi ja raaempi video. Se löytyy suositun War Translated -tilin Twitterissä kääntämillä ukrainalaissotilaiden reaaliaikaisilla kommenteilla tämän linkin takaa. Video ei sovellu herkille.

Videolla näytetään kuinka ilmeisesti vain neljän Ukrainan erikoisjoukkojen sotilaan vahvuinen ryhmä etenee venäläisten asemiin ja surmaa useita venäläissotilaita.

Pidemmän videon lopussa kerrotaan, että öisessä iskussa surmattiin peräti 15 venäläistä ja otettiin kuusi vankia. Vankeja näytetään videon lopussa.

Bahmutissa on käyty jo pitkään ankaria taisteluja ja sitä on kuvattu erääksi rintaman verisimmistä paikoista. Venäjän on kerrottu hyökkäävän siellä suoranaisina aaltoina ja tappioista piittaamatta. Myös Ukrainan kerrotaan kärsivän alueella jatkuvasti kovia menetyksiä.

