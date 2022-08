Erikoinen viritys rintamalla: Lentokoneen raketteja ammutaan lava-autolta

Ukrainan joukot ovat joutuneet käyttämään helmikuun lopulla alkaneessa sodassa runsaasti vanhentunutta, Neuvostoliiton aikaista kalustoa länsimaiden laajamittaisesta tuesta huolimatta.

Asiantuntijoiden mukaan iäkkäämpiä ajoneuvoja ja aseita on jaettu erityisesti reserviläisille ja aluepuolustusjoukoille, joita on kutsuttu suuri määrä riveihin liikekannallepanon myötä. Puolustajien kerrotaan käyttäneen useissa tapauksisa myös improvisoituja asejärjestelmiä, kuten kuorma-autojen takaosaan asennettuja ilmatorjuntatykkejä.

Ukrainan asevoimille tarvikkeita ja kalustoa lahjoitusten turvin hankkiva Tule takaisin elävänä -säätiö on julkaissut tuoreita videoita sotilaista, jotka harjoittelevat neuvostovalmisteisten AZP S-60 -ilmatorjuntakanuunoiden käyttöä. 57 millimetrin tykkejä käytetään päivitetyn elektroniikan myötä uudessa roolissa epäsuoraan tuleen. Aseiden sanotaan olevan tehokkaita kuuden kilometrin päässä sijaitsevia kohteita vastaan.

Ukrainan asevoimat on julkaissut lisäksi videoita erikoisesta virityksestä, jossa lava-autojen takaosaan on kiinnitetty 80 millimetrin S-8-raketteja. Kyseinen asejärjestelmä on suunniteltu alun perin lentokoneita varten.

Yli kymmenen rakettia kuljettavien ajoneuvojen on arvioitu olevan hyödyllisiä lyhyen kantaman tulituessa.

#Ukraine: The Come Back Alive foundation has shared footage of vintage AZP S-60 57mm AA guns in use with Ukrainian forces- but this time in the indirect fire role, enabled by specialised training and software, to "reach out and touch" targets from no less than 6.1km away. pic.twitter.com/cFLohGEaRK

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) August 7, 2022