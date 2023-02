Erikoinen sääilmiö yleistyy – tämä on lumirulla

Forecan mukaan viime aikoina aukeilla paikoilla on saattanut nähdä erikoisen ilmiön, lumirullan. Kyse on ilmiöstä, jossa lumi kertyy rullanmuotoiseksi muodostelmaksi.

Kun lumirullille otolliset olosuhteet syntyvät, voi rullia muodostua aukealle alueelle kymmeniä, jopa satoja. Lumirullia syntyy erityisesti kevättalvisin.

Lumirullien syntyyn tarvitaan kova ja jäinen lumikerros ja uutta, sopivan märkää lunta ja tuulta.

– Jotta lumirullia voi syntyä, aluksi pitää olla lauhempaa säätä, että lumen pinta on ensin sulanut ja sen jälkeen pakastunut niin, että lumeen on tullut kova, jäinen kansi. Tämän jälkeen päälle on satanut märkää lunta, joka lähtee voimakkaan tuulen mukana liikkeelle. Tuuli tarttuu lumeen, alkaa pyörittää sitä ja pikkuhiljaa lumirulla pääsee syntymään ja kasvamaan, kun siihen tarttuu lisää lunta. Viime aikoina olosuhteet ovat olleet otolliset lumirullien syntymiseen, kun on ollut nollan asteen molemmin puolin sahaavaa säätä ja voimakasta tuulta, kertoo Forecan meteorologi Markus Mäntykannas blogissa.

Lumirullien synnyssä on tarkkaa, miten kovaa voi tuulla. Jos tulee liian kovaa, Mäntykannaan mukaan lumirullat rikkoutuvat, sillä niiden rakenne ei pysy enää kasassa.