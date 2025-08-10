Erikoinen näky taivaalla: Maatalouskone varustettiin ohjuksilla

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt video Ukrainan taivaalla lentävästä poikkeuksellisesta ilma-aluksesta. Videolla näkyy maatalouskäyttöön tarkoitettu propellikone, joka on varustettu torjunta-aineiden ja lannoitteiden sijaan ilmatorjuntaohjuksilla. Tapauksesta kertoo The War Zone.

Kone on mallia Zlin Z-137 Agro Turbo, ja niitä valmistettiin silloisessa Tšekkoslovakiassa yli 700 kappaletta vuosien 1965 ja 1994 välillä. Konetta käytettiin itäblokissa runsaasti, etenkin suurilla kolhooseilla ja valtio-omisteisilla maatiloilla.

Videolla harmaaksi maalattu kone lentää matalalla maissipellon yli, lyhyen kantaman R-73 -ilmatorjuntaohjukset siipien alla. Ukraina on käyttänyt AA-11 Archerinakin tunnettua ilmatorjuntajärjestelmää aktiivisesti, asentaen niitä niin meridrooneihin, rekkoihin kuin nyt propellikoneisiinkin.

Koko sodan ajan Ukraina on pyrkinyt improvisoimaan ja kehittämään uusia tapoja ampua alas Venäjän drooneja. Uusi sotakäyttöön muutettu maatalouskone on vain yksi monista tällaisista innovaatioista.

Siipien alla vaikuttaisi videon perustella olevan myös kytkennät, joihin on mahdollisesti asennettu ylimääräiset polttoainetankit. The War Zone spekuloi, että kyseessä voi olla myös jonkinlainen rakettisäiliö, joskaan tankkien ulkonäkö ei muistuta yhtäkään Ukrainalla palveluskäytössä olevaa rakettijärjestelmää. Mahdollista on myös, että siipien alla on jonkilainen asejärjestelmä maaiskuihin, tai pelkästään jäänne koneen entisestä työstä maatalouslentokoneena.

Kysymyksiä herättää myös se, miten lentokone voisi ampua ohjuksia, sillä koneessa ei näyttäisi olevan lainkaan ulkoisia sensoreita. Joissain R-73 -ohjuksissa on tosin sisäänrakennettu infrapunasensori, jolloin koneessa ei välttämättä tarvittaisi omia sensoreita. Kone voisi myös vastaanottaa tietoa Ukrainan oman drooninjäljitysjärjestelmän kautta, joka perustuu laajaan äänentunnistimien, havaitsijoiden ja tutkien verkkoon.

Toistaiseksi ei ole tietoa, missä video on kuvattu. Myöskään muita droonintorjuntakoneeseen liittyviä tietoja, kuten sitä, onko se aktiivi- vai koekäytössä, ei ole vuotanut julkisuuteen.

Kyseessä ei kuitenkaan ole ensimmäinen kerta, kun Ukraina muuttaa alun perin siviilikäyttöön tarkoitettuja koneita sotilastarkoituksiin. Aiemmin Ukrainan ilmavoimat on asentanut propellikäyttöiseen Yak-52 -koulutuslentokoneeseen konekiväärin droonien alasammuntaa varten.

Trendi on nähtävissä myös Yhdysvalloissa, jossa maan ilmavoimat on tänä vuonna ottanut käyttöön Air Tractor AT-802 -maatalouslentokoneeseen perustuvan OA-1K Skyraider II:n.