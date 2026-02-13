Entisiltä Nato-kenraaleilta tyrmäys Donald Trumpille: Käy kalliiksi USA:lle

Kuusitoista Yhdysvaltain entistä Nato-suurlähettilästä ja Naton Euroopan joukkojen komentajaa (Supreme Allied Commander Europe SACEUR) korostaa yhteislausunnossaan, että Nato ei ole Yhdysvaltain hyväntekeväisyystoimintaa vaan strateginen sopimus, joka varmistaa Yhdysvaltojen säilymisen maailman voimakkaimpana ja taloudellisesti turvallisimpana valtiona

Lausunnon mukaan liittokunta on ollut yli 75 vuoden ajan Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden kulmakivi ja mahdollistanut maan globaalin vaikutusvallan ja voiman projisoinnin murto-osalla yksin toimimisen kustannuksista.

Lausunto eroaa täydellisesti Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kovasta retoriikasta liittyen Nato-maiden taakanjakoon ja Euroopan kovisteluun muun muassa Ukrainan tulitaukoneuvotteluissa. Tämän vuoksi jotkin tahot ovat kyseenalaistaneet USA:n sitoutumisen Euroopan puolustukseen ja Natoon.

Allekirjoittajien mukaan Nato tarjoaa Yhdysvalloille ainutlaatuisen sotilaallisen infrastruktuurin Euroopassa. Liittokunnan kautta USA:lla on pääsy laajaan tukikohtaverkostoon, jota on hyödynnetty operaatioissa Afrikassa, Lähi-idässä ja Keski-Aasiassa.

He muistuttavat, että ilman Natoa Yhdysvallat joutuisi neuvottelemaan kahdenväliset sopimukset kymmenien maiden kanssa ja maksamaan todennäköisesti merkittäviä korvauksia joukkojensa ja kalustonsa sijoittamisesta.

Puolustusmenot kasvavat

Lausunnossa muistutetaan myös Naton keskinäisestä puolustusvelvoitteesta. Artikla 5 aktivoitiin ainoan kerran syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkeen Yhdysvaltain tueksi. Nato-maat osallistuivat Afganistanin operaatioon jopa yli 50 000 sotilaalla ja vastasivat operaation loppuvaiheessa noin kahdesta kolmasosasta joukkoja.

– Myöhemmin Isis-järjestön vastaisessa taistelussa eurooppalaiset liittolaiset vastasivat noin 20–30 prosentista ilmaiskuista, allekirjoittajat toteavat.

Puolustusmenojen osalta lausunnossa todetaan, että Naton ei-yhdysvaltalaisten jäsenten yhteenlasketut puolustusmenot ovat nousseet yli 560 miljardiin dollariin vuodessa. Heinäkuun 2025 huippukokouksessa jäsenmaat sitoutuivat käyttämään puolustukseen viisi prosenttia bruttokansantuotteestaan.

– Jos Yhdysvallat ei olisi Natossa, sen pitäisi todennäköisesti kasvattaa omaa lähes biljoonan dollarin budjettiaan arviolta 100–200 miljardilla dollarilla vuosittain täyttääkseen hajanaisesta Euroopasta johtuvan turvallisuustyhjiön.

Allekirjoittajat korostavat myös taloudellisen turvallisuuden näkökulmaa. Nato turvaa yli 1 600 miljardin dollarin vuotuisen Atlantin ylittävän kaupan, mikä tekee Euroopasta Yhdysvaltain suurimman talouskumppanin. Samalla liittokunnan merivoimarakenteet varmistavat merireittien turvallisuuden. Lisäksi Nato ehkäisee Euroopan alueellisia konflikteja, jotka ovat aiemmin vetäneet Yhdysvallat maailmansotiin.

Lausunnossa painotetaan myös tiedusteluyhteistyötä, kyberturvaa ja yhteensopivia asejärjestelmiä, jotka mahdollistavat sotilaallisen yhteistoimintakyvyn.

– Naton ”ydinaseiden jakamisjärjestelyt” antavat Yhdysvalloille mahdollisuuden ylläpitää strategista pelotetta Euroopassa ilman, että liittolaiset tuntevat tarvetta kehittää omia itsenäisiä ydinaseitaan. Tämä hillitsee ydinaseiden leviämistä.

Allekirjoittajien mukaan Yhdysvaltojen vetäytyminen liittokunnasta ei toisi niin sanottua rauhanosinkoa, vaan kasvattaisi maan kustannuksia, lisäisi turvallisuusriskejä Atlantin molemmin puolin ja heikentäisi Yhdysvaltojen vaikutusvaltaa Euroopassa.

Heidän mukaansa liittolaiset ovat Yhdysvaltain suurin geostrateginen etu, jolle Venäjällä ja Kiinalla ei ole vastaavaa vastinetta.

– Yhdysvaltojen liittolaiset ovat sen suurin yksittäinen geostrateginen etu. Venäjällä ja Kiinalla ei yksinkertaisesti ole vastinetta tälle, vaikka ne pyrkivät liittoutumaan Pohjois-Korean ja Iranin kaltaisten maiden kanssa.