Entisen tiedustelu-upseerin väite: USA:lla on hallussaan ufojen jäänteitä

Yhdysvaltain ilmavoimien entinen tiedustelu-upseeri David Grusch väittää, että Yhdysvaltain hallituksella on hallussaan maapallon ulkopuolista ”biologista materiaalia”. Grusch esitti väitteensä Yhdysvaltain kongressissa pidetyssä kuulemisessa. Kuulemisesta uutisoivat muun muassa Times ja Financial Times.

Hänen mukaansa USA:n hallitus on salannut pitkäaikaisen ohjelman, jossa se kerää ja mallintaa avaruudessa tunnistamattomia lentäviä esineitä eli ”ufoja”.

Gruschin mukaan Yhdysvalloilla on hallussaan jäänteitä myös ”tuntemattomien esineiden operoijista”, jotka eivät ole ihmisen jäänteitä. Hänen väitteensä mukaan jäänteitä on löytynyt alueilta, joilta on löydetty tunnistamattomia esineitä.

Kuulemisessa hän kuitenkin kieltäytyi tarkentamasta lausumiaan tai kertomaan tapauksista yksityiskohtia, sillä ne ovat hänen mukaansa salaiseksi luokiteltua tietoa. Gruch ei lausumassaan itse väittänyt koskaan nähneensä ”ufoja”.

Financial Timesin haastattelemat tähtitieteen asiantuntijat suhtautuvat Gruschin väitteisiin epäilleen etenkin siksi, ettei hän ole esittänyt mitään konkreettisia todisteita väitteidensä tueksi.

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon on kiistänyt entisen tiedustelu-upseerin väitteet. Pentagonin edustaja sanoi kuulemisessa, että maan hallitus on tutkinut 650 potentiaalista tapausta tunnistamattomasta ilmatoiminnasta, mutta minkään niistä ei ole todettu liittyneen maapallon ulkopuoliseen elämään.