Entinen tiedustelujohtaja: Kremlissä ollaan nyt peloissaan

Oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyi pelottaa Venäjän diktaattori Vladimir Putinia myös kuolleena. Näin arvioi Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n entinen Venäjän operaatioiden johtaja Steve Hall CNN:n haastattelussa.

– Se on oikeastaan ​​ainoa selitys sille, miksi he ryhtyisivät kaikkiin näihin poikkeuksellisiin toimenpiteisiin, hän toteaa jutun alla olevalla videolla.

– Se todella osoittaa Kremlin suuren pelon ja huolen tällaisen suuremman oppositioliikkeen syntymisestä Navalnyin ympärille. Tästä syystä he myös uskomattoman epäinhimillisellä tavalla pilkkaavat hänen leskeään ja syyttävät myös häntä kaikenlaisista kauhistuttavista asioista.

Kremlissä ollaan entisen tiedustelujohtajan mukaan huolissaan siitä, että Navalnyin oppositioliike saisi venäläisiä taakseen.

– Se on suuri pelko. On todella mielenkiintoista nähdä, kuinka peloissaan Putin on tämän kanssa.

Navalnyi kuoli rangaistussiirtola IK-3:ssa Jamalin Nenetsiassa.

– On täysin mahdollista, ettemme koskaan saa tietää hänen kuolemansa todellista syytä. Mielestäni tämä on kuitenkin vähemmän tärkeää kuin se ylivoimainen tosiasia, että Putinin vastuulla on, että hän on kuollut, Hall toteaa.