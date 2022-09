Entinen opetusministeri vastustaa yo-kirjoitusten poistamista – ”huolestuttava suunta”

Kokoomuksen kansanedustaja ja entinen opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen vastustaa ajatusta ylioppilaskirjoitusten poistamisesta.

– Nuorten kasvaviin paineisiin on etsittävä ratkaisuja, mutta ylioppilaskirjoitusten poistaminen vain sysäisi kasvavat paineet pääsykokeisiin, joihin nuoret valmistautuisivat yksin tai kalliilla valmennuskursseilla, Grahn-Laasonen kirjoittaa Twitterissä.

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk.) ehdotti keskiviikkona ylioppilaskirjoituksista luopumista nuorten kokemien paineiden vähentämiseksi.

– Uudistaisin lukiota voimakkaasti esimerkiksi luopumalla kokonaan ylioppilaskirjoituksista ja keskittymällä lukion sisältöihin, yleissivistävyyteen ja pois tästä ahtaaksi ajavasta ylioppilas kirjoitusmenettelystä, joka on aikanaan ollut ihan perusteltu, mutta mielestäni se rajoittaa lukiopedagogiikkaa aivan liikaa, Honkonen sanoi MTV:n haastattelussa.

”Paine siirtyy pääsykokeisiin”

Entisen opetusministerin Grahn-Laasosen mukaan suomalaisen lukion kannalta on käynnissä “huolestuttava suunta”, jossa oppivelvollisuuden laajentamisella ja toisen asteen koulutuksen kehittämisellä rakennetaan ”yhtenäistä toista astetta”.

– Ehdotus yo-kirjoitusten poistamisesta on osa tätä. Tämä suunta romuttaa lukion.

– Nuorten kasvavia paineita voidaan helpottaa antamalla oikeaa tietoa monista reiteistä korkea-asteelle, lisäämällä aloituspaikkoja, lisäämällä opinto-ohjausta ja korjaamalla myös pisteytyksen epäkohtia korkeakoulujen harkinnalla. Yo-kokeen saa nykyisin myös uusia rajattomasti, Grahn-Laasonen huomauttaa.

Lukiolaisten liiton mielestä ministeri Petri Honkosen ehdotus ei ratkaise nuorten jaksamiseen liittyviä ongelmia, vaan siirtää osaamisen testaamisen korkeakouluille.

– Tämän myötä kaikki paine siirtyi pääsykokeisiin, joihin on huomattavasti haastavampaa valmistautua kuin nykyisiin ylioppilaskokeisiin. Lukio on opiskelijalle maksuton, mutta kirjoitusten poistaminen suosisi heitä, joilla on varaa maksullisiin valmennuskursseihin, puheenjohtaja Lukas Virtala toteaa tiedotteessa.