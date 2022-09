Entinen lähipiiriläinen: Vladimir Putin on uupunut, näin Kremlin päätökset tehdään

Maanpaossa elävä entinen Kremlin sisäpiiriläinen, oligarkki Sergei Pugatshev sanoo, että Venäjän presidentti Vladimir Putinin ”kohtasi loppunsa” jo tämän vuoden helmikuun 24. päivänä. Venäjä aloitti tuolloin suurhyökkäyksen Ukrainaan.

– Jos kyseessä olisi joku kykenevä Neuvostoliiton ajan kenraali, hän yksinkertaisesti ampuisi itsensä. Mutta hänen on kuitenkin jatkettava tässä roolissa, joka on hänelle niin vieras ja epätavallinen. Hän ei voi paiskata ovea kiinni ja lähteä. Hän ei ole Gorbatshov. Hän ei edes ole Jeltsin. Hän ei voi sanoa, että ”minua väsyttää, lopetan”. Hän on sanonnan mukaan kuin nurkkaan ajettu eläin, ”Putinin pankkiirina” aikanaan tunnettu Pugatshev lataa suositun ukrainalaistoimittaja Dmitri Gordonin haastatteluohjelmassa.

Sergei Pugatshev arvioi Vladimir Putinin viimeisintä puhetta. Siinä presidentti julisti liikekannallepanon. Pankkiirin mukaan hänen entinen ystävänsä on suorastaan uupunut ja hyvin hermostunut. Ex-pankkiiri luonnehtii Putinin näyttäneen jälleen kerran omituiselta puhevideolla.

Pugatshev teroittaa haastattelussa, että kuva Vladimir Putinista kaikki keskeiset päätökset linjaavana tsaarina on väärä. Tämän myytin hän toteaa toki sopineen kaikille viimeisten parinkymmenen vuoden ajan. Suuret päätökset tekee Pugatshevin mukaan todellisuudessa Putinin lähipiiri, jota hän luonnehtii ”mini-politbyrooksi”. Sen sisällä jakaudutaan ”rahan ja turvallisuuspalvelujen klaaneihin”.

– Kuten sanoin, Putin on fatalisti. Klaanit ja koalitiot repivät häntä eri suuntiin. Ja tämä näkyy. Hän on ihminen, joka ei halua tehdä ratkaisuja.

Nyt presidentti on kuitenkin Pugatshevin mukaan tilanteessa, jossa valintoja pitää tehdä. Sen hän kuvaa ahdistavan Putinia.

Sergei Pugatshevin mukaan Kremlin päätöksiä tekevään sisäpiiriin kuuluvat nyt erityisesti FSB:n entinen johtaja ja nykyinen Venäjän turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrushev, puolustusministeri Sergei Shoigu, FSB:n nykyinen johtaja Aleksander Bortnikov ja erityisesti Vladimir Putinin avustajana uransa aloittanut Rosneft-johtaja Igor Setshin.

Sergei Pugatshevin arviot ovat linjassa sen kanssa, mitä länsimaiset tiedustelulähteet ovat jo pitkään kertoneet julki Kremlin tilasta. Venäläisittäin liberaaleina pidettyjen politiikan ja talouden vaikuttajien on kerrottu joutuneen jo sotaa edeltäneen pandemia-ajan eristyksen aikana Moskovassa ulkokehälle. Samalla erittäin kovaa linjaa vetävien turvallisuus- ja tiedustelutaustaisten vaikuttajien äänet ovat korostuneet. Helmikuun hyökkäyksen jälkeen tämän jaon ja presidentin eristyksen on kerrottu vain kasvaneen.