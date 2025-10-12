”Entinen keskusta ymmärsi tämän” – Sinuhe Wallinheimo tyrmää keskustan verolupaukset

Kansanedustaja, kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sinuhe Wallinheimo tyrmää keskustan talouslääkkeet. Oppositiopuolue keskusta esitteli lauantaina sosiaalisessa mediassa ehdotuksiaan talouden ja työllisyyden parantamiseksi. Näitä ovat muun muassa yritysverotuksen uudistaminen, kotitalousvähennyksen korottaminen sekä työttömyysturvan suojaosan palauttaminen.

Wallinheimo ei keskustan ehdotuksille lämpene, vaan arvostelee oppositiopuolueen lupauksia valtiontalouden alijäämää pahentaviksi. Keskusta on unohtanut, mistä kasvua syntyy, kokoomusedustaja arvostelee.

– Keskustan verolupaukset maksaisivat valtiolle arviolta 1,5–2,2 mrd € vuodessa. Suomi ei ole vielä EU:n alijäämämenettelyssä, mutta tämä paketti sysäisi meidät sinne absoluuttisen varmasti.

– Kasvua ei synny, jos jokainen ehdotus alkaa miinuksesta. Entinen keskusta tämän ymmärsi, Wallinheimo kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

