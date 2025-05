Ensimmäiset ikäsertifikaatit myönnettiin

Suomessa myönnetään ensimmäiset ikätasa-arvoista työpaikkaa tunnustavat ikäsertifikaatit. Ensimmäiset suomalaiset ikäsertifikaatit saavat SOK, Attendo, Elo, Sarlin, CGI ja FVR – Suomen rokotetutkimus. Sertifikaatit myöntää Excellence Finland.

Arviointiprosessissa tarkastellaan tilastollisen arvioinnin sekä haastattelujen pohjalta organisaation johtamista ja työskentelykulttuuria, ilmapiiriä ja asenteita, tiedon hyödyntämistä kehittämistyössä sekä rekrytointia ja henkilöstörakennetta.

Sertifikaatin idean nosti esiin toimittaja ja yrittäjä Ira Hammermann keväällä 2024, kun hän toi kirjoituksissaan esille työelämässä esiintyvää ikäsyrjintää ja perusti työryhmän edistämään ikäsertifikaattihanketta. Mallia ikäsertifikaatille haettiin kansainvälisesti, ja taustatyön tuloksena käynnistettiin suomalaiselle työelämälle soveltuvan arvioinnin kehittäminen.

Ikäsertifikaattia voi Suomessa hakea elokuusta 2025 alkaen mikä tahansa yli 50 henkeä työllistävä organisaatio. Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta myöntämisestä. Kyseessä on suomalainen arviointimalli, jonka tavoitteena on edistää tasa-arvoisempaa työelämää.