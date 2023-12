Ensi vuonna voimaan uusi laki – TS: Korostaa eläinten lajityypillisiä tarpeita

Vuoden 2024 alussa tulee voimaan uusi eläinten hyvinvointilaki, joka tuo muutoksia eläinten pitoon niin tuotantoeläinten, kuin lemmikkienkin keskuudessa.

Ruokaviraston erityisasiantuntija Sanna Varjus kertoo Turun Sanomille, että uusi laki painottaa eläinten mahdollisuutta lajityypiliseen käytökseen ja esimerkiksi kieltää aiemmin sallittuja välineitä ja toimenpiteitä, joista katsotaan aiheutuvan kipua eläimelle.

– Lakia täydentäviä eläinlajikohtaisia asetuksia päivitetään vähitellen ensi vuoden aikana, Varjus kertoo.

Laissa esimerkiksi määrätään, että koiran pysyvässä pitopaikassa tulee olla jatkuvasti saatavilla vettä.

– Useimmilla koirilla on vesikuppi kotona lattialla, mutta jos on ollut tapana ettei vettä ole omistajan työpäivänä aikana jatkuvasti saatavilla, niin jatkossa on oltava. Riittävä vedensaanti on koiran fysiologinen perustarve, ja siksi siitä on huolehdittava, Varjus kommentoi.

Jos koiraa pidetään ulkotarhassa, tulee sielläkin olla sulaa vettä tarjolla ympäri vuoden. Tällöin tarhaan tulisi hankkia lämmitettävä vesikuppi.

Uusi laki kieltää myös sellaisten välineiden tai varusteiden käytön, josta aiheutuu eläimelle tarpeetonta kärsimystä tai vahingon vaaraa. Tällaisia varusteita ovat esimerkiksi piikki- ja sähköpannat.

– Asianmukaisiakaan varusteita ei saa riuhtoa tai kiristää siten, että siitä aiheutuu koiralle kipua, Varjus sanoo.

Eläinten myyntiin on myös tulossa uusia vaatimuksia. Alle puolivuotiaita kissan ja koiran pentuja saa tuoda Suomeen vain, mikäli niille on tiedossa ostaja. Myynti-ilmoituksessa tulee myös olla tietyt minimitiedot, kuten esimerkiksi myyjän nimi ja eläimen syntymäaika.

– Lailla yritetään saada kuriin ammattimaista pentutehtailua, Varjus sanoo.

Uudessa laissa myös ilmoitusvelvollisuus lisääntyy eri ammateissa. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työntekijät ovat velvollisia ilmoittamaan avun tarpeessa olevasta eläimestä. Aiemmin salassapitosäännös on estänyt ilmoituksen tekemisen.

– Jatkossa näistä havainnoista pitää tehdä eläinsuojeluilmoitus, Varjus sanoo TS:lle.