Ensi vuoden Euroviisut järjestetään Britanniassa

Euroviisut järjestetään ensi vuonna Ukrainan sijaan Britanniassa, kertoo BBC.

Perinteisesti Euroviisujen isäntämaana on toiminut aina edellisen vuoden voittaja. Ukraina voitti laulukilpailun tänä vuonna, mutta järjestäjien mukaan tapahtumaa ei voida järjestää Ukrainassa Venäjän helmikuussa aloittaman hyökkäyksen takia.

Britannia sijoittui toiseksi tänä vuonna, joten neuvottelut aloitettiin BBC:n kanssa.

– Olemme kiitollisia BBC-kumppaneillemme solidaarisuudesta meitä kohtaan, sanoo Ukrainan yleisradioyhtiön johtaja Mykola Chernotytskyi.

Vielä ei ole tiedossa, mikä kaupunki isännöi laulukilpailua, mutta BBC:n mukaan ainakin Glasgow ja Manchester ovat ilmaisseet kiinnostuksensa.

The United Kingdom will host #Eurovision 2023! 🇬🇧🇬🇧🇬🇧

➡️ Everything you need to know here: https://t.co/qQVS3gierN pic.twitter.com/IpHCA2i4U6

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) July 25, 2022