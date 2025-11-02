Ensi viikosta ennustetaan lämmintä

Sää jatkuu Suomessa ajankohtaan nähden lauhana, kertoo Foreca.

Laajan Länsi- ja Pohjois-Eurooppaan vaikuttavan matalapaineen myötä Suomeen virtaa lämmintä ilmaa ja sateita.

Alkuviikosta sää lämpenee. Maanantaina lämpötila on päivällä laajalti 5–10 astetta, Koillismaalla ja Lapissa 0–6 astetta.

– Sateet jäävät melko heikoiksi, mutta niitä tulee eri puolilla maata. Käsivarren Lapissa voi tulla myös vähäisiä lumisateita, meteorologi Anna Latvala kirjoittaa.

Tiistaina etelälounainen tuuli voimistuu.

– Pilvisyys on runsasta, ja lännestä leviää sateita käytännössä koko maan pituudelta. Pohjois-Lapissa osa sateesta tulee lumena ja myös jäätävä sade on mahdollista.

Sateiden jälkeen Suomen virtaa hyvin lämmintä ilmaa. Lounaisrannikolla lämpötila voi iltapäivän aikana kohota yli kymmeneen asteeseen.

Keskiviikkona Suomen yllä liikkuu hajanaisia sadealueita, ja varsinkin maan etelä- ja keskiosassa on tuulista.

Lämpötila on päivällä maan etelä- ja keskiosassa 8–12 astetta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on 5–10 ja Lapissa enimmäkseen 1–6 astetta.

Torstain ja perjantain aikana tuuli heikkenee. Lappiin saattaa virrata kylmempää ilmaa.

– Loppuviikon aikana lämpötila voi sen vuoksi laskea päivisinkin Lapissa vähitellen nollaan tai pakkasen puolelle, Latvala kirjoittaa.

– Maan etelä- ja keskiosassa päivälämpötila alkaa myös hitaasti laskea, mutta on näillä näkymin vielä 4–10 astetta.