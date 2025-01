Ensi viikolla lunta voi pyryttää ihan myräkkänä

Viikonloppu etenee kylmässä säässä. Kireämpää pakkasta koetaan myös etelässä, lupaa Foreca ennusteessaan.

– Jos on selkeämpää kuin ennusteessa, kannattaa varautua myös selvästi kylmempään säähän, toteaa Forecan meteorologi Anna Latvala.

Ensi viikolla sää muuttuu. Maan lounaisosassa sateet alkavat jo maanantaina, mutta yleisemmin sää lauhtuu tiistain ja keskiviikon tienoilla. Ainakin maan etelä- ja keskiosassa lämpötilat voivat mennä paikoin hetkeksi suojasään puolelle, ja tuulen voimistuessa lunta voi suorastaan pyryttää.

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF on julkaissut uuden kuukausiennusteen 2. tammikuuta. Ennuste on muuttunut Suomen osalta. Aiempi kuukausiennuste näytti Suomeen keskimääräistä kylmempää tammikuuta, mutta nyt ennusteessa on merkkejä keskimääräistä korkeammista lämpötiloista etenkin tammikuun loppupuoliskolle.