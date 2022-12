Ennuste muuttui: Joulun jälkeen lämpenee

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF julkaisi 22. joulukuuta tuoreen kuukausiennusteen. Sen mukaan joulukuun lopusta ja tammikuun alusta on odotettavissa keskimääräistä lämpimämmistä tai vähintään keskimääräisistä lämpötiloista.

– Jos tämä ennuste toteutuu, tulevat viikot eivät näytä kovin pahoilta energiakriisin kannalta. Tuoreen kuukausiennusteen mukaan sää on 26. joulukuuta alkavalla viikolla Suomessa enimmäkseen 1–2 astetta keskimääräistä lämpimämpää, Forecan meteorologi Joonas Koskela sanoo.

Aiemman kuukausiennusteen mukaan vuodenvaihteesta oli odotettavissa tavanomaista kylmempi. Sen jälkeen korkeapaineen alue on vaihtunut matalapaineeksi Atlantin yllä.

– Ennuste on muuttunut aika reippaasti edellisestä. Aiemmassa kuukausiennusteessa oli Atlantilla 26. joulukuuta alkavalle viikolle voimakas korkeapaine, joka olisi estänyt matalapaineiden saapumisen Pohjois-Eurooppaan sekä lauhemmat eteläiset ilmavirtaukset, Koskela kertoo.

Vuodenvaihteen sää näyttää Suomessa vaihtelevalta. Pakkaset vaihtuvat lauhempaan säähän.

Sateita on odotettavissa etenkin tapaninpäivästä alkavan viikon alussa. Alkuviikosta sateet tulevat osissa maata lumena, myöhemmin laajemmin vetenä. Matalapaine-ennusteet ovat kuitenkin vielä epävarmoja.

Sää pysyy keskimääräistä lämpimämpänä osassa Suomea myös tammikuun alussa.

– Maan etelä- ja keskiosassa poikkeama on laajalti 1–2 astetta. Lapissa signaali on kuitenkin heikompi, siellä viikon keskilämpötila on melko lähellä tavanomaista, Koskela toteaa.

– Matalapaineita liikkunee Suomen yli itään. Välillä vallitsee lauhempi etelävirtaus, välillä kylmempi pohjoisvirtaus. Runsaimmat sateet jäävät eteläisen Norjan vuoristoon.