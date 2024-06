Helsingin vaalipiirin äänioikeutetuista 15,1 prosenttia on antanut äänensä. Määrällisesti eniten uurnilla on käyty Uudenmaan vaalipiirissä, missä lähes 98 000 kansalaista on antanut äänensä.

Ääniä oli lauantai-iltaan mennessä annettu kaikkiaan 533 113.

Ennakkoäänestys päättyy Suomessa ensi viikon tiistaina 4. kesäkuuta ja ulkomailla tulevana lauantaina 1. kesäkuuta.

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 9. kesäkuuta.