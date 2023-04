Enimmäkseen poutainen sää jatkuu ja lämpenee

Korkeapaine on pitänyt Suomea otteessaan jo jonkin aikaa, ja vaikka Suomen idänpuoleinen korkeapaine vaihtuu Suomen länsipuoleiseksi korkeapaineeksi, korkeapainesää jatkuu Suomessa edelleen.

Forecan mukaan maanantaina alkavalla viikolla on siis odotettavissa suuressa osassa maata aurinkoista ja sateetonta säätä ainakin viikon arkipäivien ajan. Lappi on tästä poikkeus, sillä pilvisyys on siellä runsaampaa kuin eteläisemmässä Suomessa ja sateitakin tulee ajoittain.

Maanantaista keskiviikkoon maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen aurinkoista, ja vähäiset pilvet varsin nopeasti ohimeneviä. Lapissa pilvisyys on runsaampaa, mutta aurinkokin pääsee näyttäytymään yleisesti. Keskiviikko on Lapin päivistä pilvisin.

Suurimmassa osassa maata viikko on poutainen. Viikon vähäiset sateet painottuvat Lappiin. Keskiviikon vastaisena yönä sekä keskiviikkona, osin torstainakin Lapin yli liikkuu vesisateita kaakkoon. Sateet painottuvat Pohjois- ja Keski-Lappiin, Etelä-Lapissa sateet jäävät vähäisiksi tai jopa kokonaan pois.

Maanantaista keskiviikkoon päivälämpötilat nousevat maan etelä- ja keskiosassa 8–15 asteeseen; Lapissa on maanantaista keskiviikkoon enimmäkseen 5–10 astetta.

Torstai ja perjantai lämpimimmät päivät

Sunnuntaina tehtyjen ennusteiden mukaan torstai ja perjantai ovat viikon lämpimimmät päivät. Sää jatkuu maan eteläpuoliskolla varsin aurinkoisena, ja pohjoisessa osin pilvisenä. Perjantaina Lapin yli liikkuu sateita kaikissa olomuodoissa, muualla maassa sää pysyy poutaisena.

Päivälämpötila nousee torstaina etelässä laajalti 15 asteen yläpuolelle, ehkäpä enimmillään jopa vajaaseen 20 asteeseen yksittäisillä säähavaintoasemilla.

Maan keskiosaankin on ennustettu 10–15 asteen lämpötiloja. Lämpötila saattaa nousta 9–13 asteeseen jopa Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa, ja Lapissa on laajalla alueella 5–10 astetta.

Perjantai jää sunnuntaina tehdyissä ennusteissa suuressa osassa maata hieman torstaita viileämmäksi, mutta etelässä lämpö jatkuu yhä torstain kaltaisena.

Torstain ja perjantain ennusteisiin liittyy kuitenkin epävarmuutta. Jo usean päivän ajan viikon puolivälin ennusteissa on vaihdellut, kuinka laajalle alueelle Suomen länsipuolelta leviävä lämmin ilmamassa Suomeen levittäytyy, ja kuinka korkealle se pääsee lämpötiloja nostamaan.

Forecan mukaan on jopa vaihdellut, onko Suomen eri osissa lämpimin päivä keskiviikko, torstai vai perjantai. Siksi kannattaakin varautua siihen, että ennusteet saattavat vielä jonkin verran muuttua.