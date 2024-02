Englantilaisesta puutarhasta löytyi 500-kiloinen sodanaikainen pommi

Tuhansia ihmisiä evakuoitiin kuluneella viikolla lounaisenglantilaisessa Plymouthin kaupungissa, kun kaupungissa sijaitsevasta puutarhasta löytyi tiistaina toisen maailmansodan aikainen pommi. Tapaus vaikutti myös alueen bussi-, juna- sekä lauttaliikenteeseen. Asiasta uutisoi CNN.

Britannian puolustusministeriö kuvaili viestipalvelu X:ssä pommin purkuprosessia maan suurimmaksi rauhanajan evakuointioperaatioksi sitten toisen maailmansodan. Viisisataa kiloa paineen pommin purkutyöt aiheuttivat kaupungissa mittavat evakuointi- sekä eristystoimet.

One of the largest UK peacetime evacuation operations since WW2 is underway in Plymouth, where @BritishArmy and @RoyalNavy have been working round the clock to make safe a 500kg unexploded bomb.

Personnel are working with @plymouthcc & emergency services to evacuate residents. pic.twitter.com/uTzNtwhHjH

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 23, 2024