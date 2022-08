Energiateollisuus: Sähkön arvonlisäveron alennus voisi toimia

Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä toteaa, että Venäjän valmistautumien hyökkäyssotaan käynnisti energiakriisin viime syksynä, jota itse sota pakotteineen on syventänyt entisestään.

Hän sanoo Suomen tilanteen olevan huomattavasti parempi kuin Keski-Euroopassa, mutta ”sähkölaskunsa kanssa tuskailevalle kansalaiselle on laiha lohtu tietää, että Saksassa on vielä kalliimpaa”.

– Kansalaisten huoli energian hinnasta on perusteltu. Energiaa pitää olla saatavilla niin, että kaikilla on siihen varaa. Energian osuus kotitalouksien kustannuksista uhkaa nousta kipurajalle monissa perheissä, ja on syytä löytää keinoja tilanteen helpottamiseksi.

– Ehdotettu sähkön arvonlisäveron alennus voisi toimia lyhytvaikutteisena lääkkeenä, koska tuki kohdentuu kansalaisille, eikä vaikuta sähkömarkkinoiden kykyyn toimittaa energiaa, toteaa Leskelä.

– Jos taas asetetaan kansallisia hintakattoja tai ylimääräisiä veroja sähköä tuottaville yrityksille, sekoitetaan markkinoita ja heikennetään investointimahdollisuuksia. Sähkömarkkinoiden riskit ovat nyt erittäin suuret niin tuottajille kuin myyjille. Mahdolliset puuttumiset markkinoihin pitää suunnitella huolella ja toteuttaa EU-vetoisesti. Investoinnit ovat ainoa keino parantaa sähkön tarjontaa ja laskea sen hintaa kestävästi, Leskelä jatkaa.

Hän muistuttaa, että riippuvuus fossiilisista polttoaineista voidaan katkaista vain investoimalla puhtaaseen tuotantoon. Elinkeinoelämän keskusliiton tekemän kyselyn mukaan alan yhtiöiden investoinnit nousevat kuluvan vuoden aikana miljardilla edellisestä vuodesta, 3,8 miljardiin euroon. Summa on reilusti yli kolmannes koko Suomen teollisuuden investoinneista.

– Lisääntyvä tuotanto alkaa kyllä näkyä sähkön hinnassa jo lähiaikoina. Nyt pitää vain keksiä keinot, jotka auttavat kansalaisia selviämään korkeista energialaskuistaan siihen asti, investointiedellytyksiä heikentämättä, Leskelä toteaa.