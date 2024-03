”En voi kuin ihmetellä” – suuren valiokunnan puheenjohtaja tyrmää opposition väitteet

Euroopan unionin yritysvastuudirektiivi ei saanut tarvittavaa tukea jäsenmailta. Suomessa oppositio on syyttänyt Petteri Orpon (kok.) hallitusta direktiivin kaatamisesta.

Eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Heikki Autto (kok.) torjuu oppositiosta tulevan arvostelun.

– En voi kuin ihmetellä, mihin he perustavat tämän väitteensä. Sehän ei ollenkaan kuvasta neuvottelutilannetta tai Suomen todellista kantaa tähän asiaa, Autto toteaa Verkkouutisille.

Suurten yritysten toimintaketjujen vastuullisuutta ja velvoitteita lisäävä direktiivi kaatui mediatietojen mukaan Saksan, Ranskan ja Italian vastustukseen. Suomen lisäksi Bulgarian, Liettuan, Luxemburgin, Maltan, Ruotsin, Slovakian, Tšekin, Unkarin ja Viron on kerrottu ilmaiseen neuvotteluissa huolia direktiiviin liittyen.

– Tämä mukailee hyvin sitä tietoa, joka meillä on neuvottelujen aikana ollut käytettävissä eri maiden kannoista. Siinä mielessä tämä tietenkin asettaa vähän outoon valoon Suomen opposition käyttämät puheenvuorot, että Suomi olisi ollut tässä jotenkin vaa’ankieliasemassa. Näin ei neuvottelutietojen mukaan ole ollut, Autto sanoo.

Direktiiviin sisältyy joitakin kohtia, joihin Suomi on pyrkinyt vaikuttamaan neuvotteluissa. Suomi ei ole pitänyt vahingonkorvauksen ryhmäkannetta koskevia säännöksiä Suomen oikeusjärjestelmän kannalta toimivina ratkaisuina, sillä ne poikkeavat meillä voimassa olevista yleissäännöksistä ja hajaannuttavat järjestelmää.

Eduskunnan suuri valiokunta yhtyi hallituksen kantaan, että Suomi voi pidättäytyä äänestämästä osana isompaa joukkoa.

– Suomi on ajanut direktiiviä eteenpäin, koska yritysvastuusta on järkevää säädellä EU:n tasolla. Siellä on kuitenkin ollut näitä elementtejä, joihin olemme halunneet muutoksia muiden maiden kanssa. Suomen toiminta on ollut rakentavaa ja olemme tukeneet puheenjohtajamaa Belgiaa löytämään ratkaisut näihin. Suomen taktiikka on itse asiassa ollut hyvä, koska puheenjohtajamaa on vakavasti harkinnut sellaisia esityksiä direktiiviin, jolloin olisimme voineet ilmaista tukemme. Niitä ei kuitenkaan ollut pohjatekstissä, joten Suomi on osoittanut pidättäytyvää kantaa, Autto kertoo.

Autto painottaa, että Suomi ei ole kaatanut yritysvastuudirektiiviä. Oppositio on kuitenkin maalannut kuvaa, että direktiivin kohtalo olisi ollut Petteri Orpon hallituksen käsissä.

Suuren valiokunnan varapuheenjohtaja Maria Guzenina (sd.) on sanonut, että hallitus on vienyt Suomea ”historian väärälle puolelle”. Kansanedustaja Mai Kivelä (vas.) sanoi tiedotteessaan pitävän ”Suomen hallituksen temppua raukkamaisena, vastuuttomana ja lyhytnäköisenä. Kansanedustaja Timo Furuholmin (vas.) mielestä Suomi on jopa asettunut ”lapsityövoiman hyväksikäyttäjien puolelle”.

Heikki Autto vastaa opposition arvosteluun.

– Ihmettelen, mitä tavoitetta oppositio pyrkii edistämään tämmöisillä kovilla puheilla siitä, että Suomi on tässä jotenkin historian väärällä puolella. Jos katsotaan näitä pidättäytyvän kannan esittäneitä maita, niin sieltä pääsääntöisesti löytyvät Suomen luontaiset kumppanit EU-politiikassa, Autto toteaa.

– Kysyä myös sopii, että onko opposition mielestä Suomi todella asettunut lapsityövoiman käyttäjien puolelle? Jos näin todella ajatellaan, niin sillähän viitataan sitten myös kaikkien näiden muiden maiden hallituksiin, jotka ovat ilmaisseet Suomen tavoin huolia direktiivistä.

Autto sanoo, että Suomi on tehnyt hartiavoimin töitä direktiivin edistämiseksi ja sen tavoitteiden saavuttamiseksi eurooppalaisella tasolla.

– Siitä pitää antaa sekä edelliselle että nykyiselle hallitukselle tunnustusta, eikä lähteä tällaiseen raflaavien otsikoiden hakemiseen, hän viittaa opposition toimintaan.

– Suomen etu olisi se, että olisimme EU-asioissa mahdollisimman yhtenäisiä. Tässä kannattaa tehdä yhteistyötä hallituksen ja opposition kesken. Mutta nyt oppositio onkin lähtenyt täysin yliampuviin heittoihin ja kommentteihin. En näe, että se tuo mitään hyötyä kenellekään.

Autto arvioi, että yritysvastuudirektiivi saattaa siirtyä seuraavalle EU-vaalikaudelle. Mahdollista on vielä sekin, että EU-komissio tekee uuden esityksen.

– Joka tapauksessa yritysvastuusta säädellään EU-tasolla lähimpien vuosien aikana. Lisäksi tänä vuonna tulee voimaan kestävyysraportointidirektiivi, joka velvoittaa yritykset nykyistä kattavampaan raportointiin ympäristön ja sosiaalisten kysymysten osalta. Sehän jo itsessään ohjaa niihin tavoitteisiin, joita yritysvastuudirektiivilläkin haetaan. Siinäkin mielessä tämä opposition kritiikki on ollut täysin yliampuvaa.

