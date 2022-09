”En halua tykinruoaksi”, ”Katkaisen käteni”

Tuhannet asevelvollisuusikäiset venäläismiehet yrittävät paeta maasta. Toiset taas suunnittelevat keinoja välttää rintamalle joutumisen sen jälkeen, kun presidentti Vladimir Putin julisti osittaisen liikekannallepanon Ukrainan sodan vuoksi.

The Moscow Times –uutissivusto haastatteli venäläisiä ja selvitti heidän tuntemuksiaan osittaisesta liikekannallepanosta.

– En halua olla tykinruokaa, sanoo nimettömänä esiintyvä 30-vuotias moskovalainen.

Moni on huolissaan myös sukulaistensa puolesta.

– Veljeni on peloissaan. Yritämme ostaa hänelle nopeasti lentolipun johonkin kohteeseen, kertoo nimettömänä esiintyvä venäläisnainen, jonka veli suoritti hiljattain asepalveluksensa loppuun.

– Toivomme vain, että hän voi ylittää Venäjän rajan ilman ongelmia.

Myös Oleg, 29, on suorittanut asepalveluksen.

– Tietenkin olen peloissani. Haluan todella välttää kutsunnan palvelukseen ja lähtisin ilman muuta maasta, jos taloudellinen tilanteeni sallisi sen ja minulla olisi ystäviä ulkomailla, hän sanoo.

– Yritän keksiä keinon.

Presidentti Putinin mukaan kyseessä on vain osittainen liikekannallepano. Se koskee noin 300 000 reserviläistä, jotka on määrä kutsua palvelukseen. Virallisten yksityiskohtien puute on herättänyt hämmennystä ja pelkoa siitä, keitä kaikkia se tosiasiassa voisi koskea.

Keskiviikkona julkaistu Kremlin virallinen asetus aiheesta oli hyvin epämääräinen, eikä siitä selvinnyt kunnolla, kuka voidaan kutsua palvelukseen.

– Ihmiset tekevät kaikkensa välttääkseen kutsunnat – jotkut saattavat palata yliopistoon tai löytää osa-aikatyön puolustusalalta, kertoo Citizen. Army. Law. -ihmisoikeusjärjestön johtaja Sergei Krivenko.

– Ajattelin jopa murtaa oman käteni saadakseni vapautuksen palveluksesta terveydellisin perustein.