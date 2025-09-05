– Tämä on meidän puolustuslinjamme ja Ukrainan puolustuslinja. Emme aio näyttää suunnitelmaamme (Vladimir) Putinin Venäjälle. Se on esikuntapäälliköidemme käsissä, ja he ovat valmiita, Ranskan presidentti Emmanuel Macron vakuutti Ukrinformin mukaan.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan 26 maan halukkuus antaa Ukrainalle turvallisuustakuut on ensimmäinen konkreettinen päätös pitkään aikaan.

– Valmistelemme takuita koskevia asiakirjoja ja määritämme kunkin maan turvallisuusinvestoinnit. Kuten Emmanuel sanoi, 26 maata on sopinut antavansa Ukrainalle turvallisuustakuut. Mielestäni tämä on tänään ensimmäistä kertaa pitkään aikaan ensimmäinen konkreettinen askel, hän sanoi.

Zelenskyin mukaan kumppanit ymmärtävät, minkä perustan turvallisuustakeille tulisi olla, ja peruskehys on jo olemassa. Hän korosti, että Ukrainan armeija on takuiden keskeinen elementti.

– Näin ollen nämä ovat armeijamme kyvyt – aseet, rahoitus, koulutus ja aseiden tuotanto. Me tarjoamme kaiken tämän. Ja tämä on tehtävä vuoden, viiden vuoden, kymmenen vuoden kuluessa, sekä nykyisissä sotaolosuhteissa että turvallisuuden varmistamiseksi myöhemmin, rauhan aikana, presidentti totesi.

Zelenskyi sanoi, että yksi turvallisuustakuiden osa-alue on vahva Eurooppa teknologian ja teollisuuden suhteen, joten halukkaiden koalition kokouksessa keskusteltiin tuotannosta.

– Huomaamme, että eurooppalaiset tuotantolinjat eivät vielä toimi täydellä kapasiteetilla, mutta kaikkea tätä on lisättävä. Määrien on oltava suurempia. Nopeuden on oltava suurempi. Meillä on myös Ukrainassa merkittäviä tuotantokapasiteetteja, joita ei käytetä pulan ja varojen puutteen vuoksi, Zelenskyi sanoi.

Presidentti lisäsi, että lähes 60 prosenttia kaikista puolustusvoimien tällä hetkellä käyttämistä aseista tuotetaan Ukrainassa.

Hänen mukaansa kansainvälisten sopimusten puitteissa Ukraina saa todella tehokkaat turvallisuustakuut.

– Olemme erittäin kiitollisia siitä, että Amerikka tukee ja on osa Ukrainan turvallisuustakuita. En ole vielä valmis sanomaan missä muodossa. Vaikka jälleen kerran ymmärrämme jo elementit. Tämä on mielestäni tärkeä johtopäätös tapaamisestamme. Monet asiat ovat selkiytymässä. Ja todellakin on erittäin rohkaisevaa, että armeijallamme ja väestöllämme Ukrainassa on todelliset ja tehokkaat turvallisuustakuut, Zelenskyi sanoi.

Lisäksi hänen mukaansa Yhdysvalloilta odotetaan taustatukea, joka tarjoaa Ukrainalle lisäturvaa tilanteen mahdollisesti kärjistyessä.

Zelenskyin mukaan halukkaiden koalition osallistujat jakavat Ukrainan näkemyksen siitä, että Venäjä pyrkii jatkamaan sotaa, joten on tarpeen lisätä painetta Venäjään pakotteiden avulla. Erityisesti Euroopan unioni työskentelee 19. pakotepaketin parissa. Myös Japani valmistelee uusia pakotteita.