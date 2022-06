Emmanuel Macron Irpinissä: Ukrainan täytyy voittaa

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on julkaissut videon Irpinin tuhoutuneesta kaupungista Ukrainasta.

– Näimme tuhoutuneen kaupungin ja barbaarisuuden leimautumisen. Ja myös ukrainalaisten sankarillisuuden, jotka pysäyttivät Venäjän armeijan sen laskeutuessa Kiovaan.

– Ukraina vastustaa. Sen täytyy pystyä voittamaan, presidentti Macron kirjoittaa Twitterissä.

Ranskan presidentti vierailee tänään Ukrainassa yhdessä Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin ja Italian pääministerin Mario Draghin kanssa.

Irpin en Ukraine. Nous avons vu la ville dévastée et les stigmates de la barbarie. Et l’héroïsme, aussi, des Ukrainiennes et des Ukrainiens qui ont arrêté l'armée russe alors qu’elle descendait sur Kiev. L’Ukraine résiste. Elle doit pouvoir l'emporter. pic.twitter.com/yzwBGBJ5dx

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 16, 2022