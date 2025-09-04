Emmanuel Macron: Eurooppa on valmis tarjoamaan Ukrainalle turvatakuut

Ranskan presidentti Emmanuel Macron toivotti Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin tervetulleeksi Élysée-palatsiin keskiviikkona ja lupasi Euroopan olevan valmis tarjoamaan Kiovalle turvallisuustakuita, kertoo France24.

Tarkoituksena on lisätä painetta Vladimir Putiniin sen jälkeen, kun hän oli vannonut Venäjän jatkavan taistelua Ukrainassa, jos rauhansopimusta ei saavuteta.

Länsimaassa on kasvanut turhautumista Venäjän presidentin haluttomuuteen tehdä sopimusta Moskovan kolme ja puoli vuotta kestäneen hyökkäyksen lopettamiseksi Ukrainaan.

Ranskan ja Ison-Britannian johtajien yhteispuheenjohtajina toimivan torstaisen huippukokouksen tavoitteena on vahvistaa suunnitelmia Ukrainan turvallisuustakeista, jos tai kun tulitauko on olemassa, ja saada selkeämpi kuva Yhdysvaltojen osallistumisesta.

Venäjä on kuitenkin halveksinut tällaisia vakuutteluja, ja Putin itse on sanonut Moskovan olevan valmis ”ratkaisemaan kaikki tehtävämme sotilaallisesti”, vaikka sopimusta ei synny.

– Me eurooppalaiset olemme valmiita tarjoamaan turvallisuustakuut Ukrainalle ja ukrainalaisille sinä päivänä, kun rauhansopimus allekirjoitetaan, Macron sanoi keskiviikkoiltana.

Hän totesi, että takuiden yksityiskohdat olivat ”äärimmäisen luottamuksellisia”, mutta ”valmistelut saatiin päätökseen” aiemmassa puolustusministerien kokouksessa.

Euroopan johtajat ovat olleet vaitonaisia takuiden luonteesta, joiden odotetaan sisältävän eurooppalaisten joukkojen lähettämisen Ukrainaan, koulutuksen ja Yhdysvaltojen tuen.

Zelenskyi puolestaan sanoi olevansa luottavainen siihen, että Kiovan liittolaiset auttaisivat ”lisäämään painetta Venäjään kohti diplomaattista ratkaisua”.

– Valitettavasti emme ole vielä nähneet Venäjältä mitään merkkejä siitä, että he haluaisivat lopettaa sodan, hän kuitenkin totesi.

Ennen neuvottelujen alkamista Venäjän ulkoministeriö sanoi, että Ukrainalle annetut takuut olivat ”täysin mahdottomia hyväksyä”.

– Ne eivät ole takeita Ukrainan turvallisuudesta, ne ovat takeita vaarasta Euroopan mantereelle”, ministeriön tiedottaja Maria Zaharova sanoi Venäjän Kaukoidässä pidetyn talousfoorumin yhteydessä.

Hän lisäsi, että Venäjä ei harkitsisi ulkomaisten joukkojen sijoittamista Ukrainaan ”missään muodossa”.

Huippukokousta edeltäneessä ranskalaiselle Le Point -lehdelle antamassaan haastattelussa Zelenskyi sanoi, että eurooppalaiset turvallisuustakuut ”eivät ehkä riitä” estämään Putinia aloittamasta uutta sotaa.

– Tarvitsemme liittoa Euroopan ja Yhdysvaltojen välille, hän sanoi.