Elon Muskin virasto löysi kaksi miljardia dollaria ”väärin sijoitettua rahaa”

Yhdysvaltain liittovaltion menojen leikkauksia koordinoivan miljardööri Elon Muskin johtama virasto Doge (Department of Government Efficiency) sanoo löytäneensä lähes kahden miljardin dollarin arvosta ”väärin sijoitettua rahaa”.

Muskin johtaman ryhmän mukaan rahat oli korvamerkitty Yhdysvaltain asunto- ja kaupunkikehitysministeriöön ”rikkinäisen prosessin” vuoksi Joe Bidenin hallinnon aikana.

– Nämä varat oli korvamerkitty rahoituspalvelujen hallinnointiin, mutta niitä ei enää tarvittu, Dogen tilillä kirjoitetaan.

Doge-ryhmä kertoo viestipalvelu X:ssä tehneensä yhteistyötä asunto- ja kaupunkikehitysministeriön kanssa ongelman korjaamisessa ja varojen vapauttamisessa muuhun käyttöön.

Kuluvan viikon torstaina Yhdysvaltain asunto- ja kaupunkikehityksen ministeri Scott Turner kertoi, että doge-tiimi aloittaa toiminnan ministeriössä. Hänen mukaansa ryhmän tehtävänä on selvittää varojen väärinkäyttöä ja tuhlausta.

$1.9 billion of HUD money was just recovered after being misplaced during the Biden administration due to a broken process. These funds were earmarked for the administration of financial services, but were no longer needed. @SecretaryTurner and @DOGE worked together to fix the… pic.twitter.com/NDZPr8sjFC

— Department of Government Efficiency (@DOGE) February 14, 2025