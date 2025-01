Elon Musk: Tärkeintä on, milloin Marsissa on itsenäinen sivilisaatio

Miljardööri Elon Muskia ei vaikuta haittaavan se, että hänen Starship-aluksensa seitsemäs koelaukaisu päättyi räjähdykseen kesken nousun.

– Näyttää, että minun pitäisi selittää yksityiskohtaisemmin, mikä suunnitelma Marsiin pääsemiseksi on, Musk sanoi X-alustalla.

– Yksittäinen laukaisu ei ole kovin tärkeä. Se, mikä on tärkeää, on oletettu päivä, jolloin Marsissa on itsenäinen sivilisaatio, Musk jatkoi.

Texasissa torstai-iltana laukaistu miehittämätön Starship-alus koki SpaceX-yhtiön mukaan ”nopean, suunnittelemattoman hajoamisen” nousunsa aikana. Sen sijaan kantoraketti Super Heavy booster palasi onnistuneesti takaisin laukaisualustalle.

SpaceX kertoo tiedotteessa, että yhteydet alukseen katkesivat noin kahdeksan ja puolen minuutin lennon jälkeen. Ensitietojen mukaan aluksen peräosassa syttyi tulipalo, joka johti raketin tuhoutumiseen.

Starship lensi sille määritellyn alueen sisällä ja SpaceX:n mukaan jäljelle jäänyt romu putosi ennalta suunnitellulle riskialueelle.

– Kuten aina, menestys syntyy siitä mitä opimme, ja tämä lentotesti auttaa meitä parantamaan Starshipin luotettavuutta samalla kun SpaceX tavoittelee elämän muuttamista multiplanetaariseksi, yhtiö kommentoi.

Musk on jakanut runsaasti videoita laukaisusta sekä kantoraketin paluusta.

– Menestys on epävarmaa, mutta viihde on taattua, hän sanaili rakettiromua kuvaavasta videosta.

